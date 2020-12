Burmans ryggproblemen fortsätter – Tour de Ski i fara: ”Om det inte sker mirakel”

Jens Burman kom inte till start under torsdagens klassiska lopp i Östersund. 26-åringen på grund av ryggproblem. Nu kan även Tour de Ski vara i vara.

Under gårdagen genomgick han en magnetröntgen och planen var att han skulle försöka starta under lördagens distanslopp i fristil men nu tvingas Burman med största sannolikhet att ställa in.

Enligt landslagschefen Anders Byström talar nu också det mesta för att Åsarna IK-åkaren tvingas även stå över touren.

– Det är väl inte så positivt tyvärr, som det ser ut kommer han inte att få starta i morgon (lördag) heller. Vi får jobba vidare på hans problem. Jag har inte någon medicinisk uppdatering så jag törs inte säga så mycket mer, säger han till Sporten.

Vad säger han själv då?

– Det är klart att han varit lite deppig över det här. Han kändes ju väldigt bra i höst och i sommar har han jobbat jättebra med saker som stakning i hög fart. Han har känts väldigt positiv men det här är såklart ett bakslag för honom. Vi hoppas såklart att det inte är långvarigt utan att kan komma tillbaka till VM.

Avskriver det här honom helt från Tour de Ski truppen?

– Det kan vi nog göra om det inte händer ett mirakel.