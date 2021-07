Bryggeriboom i länet – Jämtland i nationell topp

För tio år sedan fanns det tre bryggerier i hela Jämtlands län – nu är de 14.

I hela Sverige ökade antalet bryggerier med 800 procent under den tiden, så uppkomsten av fler bryggerier är också i högsta grad en nationell trend, men i Jämtland är den extra stark.

Det kan vatteninnovationsföretaget Drupps nu redovisa med hjälp av ny statistik från SCB.

Drupps har skapat ett index över hur många bryggerier per person det finns i de 0lika regionerna, och där ligger Jämtland i toppen, med näst flest bryggerier. Med sina 14 bryggerier har länet 10,7 bryggerier per 100 000 personer. Bara Gotland har en högre andel med 23,2 bryggerier per 100 000 personer.

– Det handlar mycket om en trend av lokala mikrobryggerier som driver upp ökningen, säger Jonas Wamstad marknadsutvecklingschef på vatteninnovationsföretaget Drupps.

Syftet med indexet är att peka på hur vattenkonsumtionen ökar tillsammans med ökandet av bryggerierna. Det går till exempel tre liter vatten åt varje liter producerad öl.

– Vi vill sätta fokus på vad det innebär för samhället med den här explosion av bryggerier. Det är ju grundvatten som används, vi vill att bryggerierna och vattenförsörjningen möts på något vis, säger Jonas Wamstad.