Bröt sig in i ladugård via igenspikad gödsellucka

Inbrottstjuven tog inte den enklaste vägen in. Istället för att använda ett fönster eller bryta upp en dörr så valde denne att klämma sig in via en igenspikad gödsellucka. Väl inne i ladugården så stals verktyg däribland en bultpistol och en skruvdragare till ett uppskattat värde på ungefär 1000 kronor. Det finns i nuläget ingen misstänkt för inbrottet men av tillvägagångssättet att döma så lär det vara en relativt slank person, enligt polisen.