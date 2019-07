Bröderna Djuse vinnare på Östersundstravet när Kallblodsderbyt avgjordes

Ifjol skedde det otippade men ack så roliga att både Derbyt och Derbystoet vanns av svenska ekipage och visst fanns förhoppningen om att det skulle upprepas även 2019. På Derbystosidan fanns även ett hemmahopp, då Malin Löfgrens Ylva Li Karma hoppades bli första hemmasegraren sedan Derbystoet 2007, även om norska Brenne Blesa fick ses som favorit.

När Derbystots avgörande skulle komma, var det ändå inte travet som flitigt diskuterades bland publiken. Det var snarare incidenten då just Ylva Li Karma, med Rikard N Skoglund i sulkyn, föll ihop strax efter start. Publiken höll andan, men det kunde till sist basuneras ut i högtalarsystemet att hela ekipaget mådde bra och starten skulle tas om, utan hemmahoppet Ylva Li Karma.

Då var till slut norska Glade Tider starkast och kunde korsa mållinjen till sin ägares stora förtjusning.

Övriga lopp under onsdagskvällen bestod av V86, där hemmakusken Magnus A Djuse körde hem det tredje. Magnus, som för övrigt är yngste svensken någonsin att nå 100 segrar, tog hem tredje loppet med From The Mine.

I loppet direkt efter var det dags för en annan Djuse att finprestera – brorsan Mats. Efter ett fint avvägt lopp tog han till slut hem prissumman av 50.000 kronor efter att ha passerat målgången först med Alsenuppfödde Juni Goggen.

– Det var inga stora marginaler, vi hade tur att vi kom förbi. Han (Juni Goggen) har väl inte haft sin bästa speed i slutet av loppet så jag försökte öka i sista svängen och det höll hela vägen, sade Mats efter segern.

När det var dags för Kallblodsderbyt höjdes förväntningarna bland publiken något. Hela 700.000 kronor stod på spel och efter ett rafflande lopp kunde till slut norske Norsjö Odin, med Öystein Tjomsland i sulkyn, vinna det åtåvärda loppet.

Resultat V86:

V86 1 - 4 From The Mine, Magnus A Djuse

V86 2 - 5 Juni Goggen, Mats E Djuse

V86 3 - 8 Glade Tider, Jomar Blekkan

V86 4 - 14 Bitcoin, Micael Melander

V86 5 - 7 Pydin, Ove A Lindqvist

V86 6 - 8 Krakas, Örjan Kihlström

V86 7 - 1 Norsjö Odin, Öystein Tjomsland

V86 8 - 4 Katinka, Ove A Lindqvist