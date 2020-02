Britt Lindblad: Vad vore livet utan böcker?

Vad vore livet utan böcker? Mitt liv är kantat av dem. Numera inte alltid den fysiska boken utan även ljudboken. Men inte är det samma sak. Man kan inte bläddra tillbaka och det blir en och annan lucka i handlingen när jag slumrar till.

Den senaste tiden har jag ägnat mig åt två mycket läsvärda och intressanta biografier över två diametralt olika kvinnor med helt skilda levnadsförhållanden. Ja, kan man ens tala om dem på samma dag? Den ena Sveriges första kvinnliga Nobelpristagare; den andra Sveriges första kvinnliga journalist. Alltså Selma Lagerlöf och Ester Blenda Nordström. Värmland kontra Småland. Världsrykte kontra Sverigekändisskap. En stillsam lärarinna och en äventyrerska.

Men har det inte skrivits alldeles nog om just Selma Lagerlöf, hennes liv och diktning, hennes kvinnobekanta och hennes Mårbacka? Denna fixstjärna på vår litterära himmel.

Tydligen inte.

Anna Karin Palms bok är en veritabel tegelsten på 681 sidor och har titeln "Jag vill sätta världen i rörelse", ett Lagerlöfcitat. Det är ingen mesig sagotant som fäller ett sådant yttrande utan en självmedveten kvinna som redan från sin barndom bestämt sig för att bli författare och dessutom världsberömd. Med hjälp av otaliga brev skapas en ny bild av Selma Lagerlöf (enligt berömmande recensenter). Det är inte bara hennes verk och personlighet som sätts under lupp. Här ges också en ingående analys av strömningar i tiden kring förra sekelskiftet. Rösträttsfrågan, kvinnans plats i samhället, homosexualitet och pedagogik – med anledning av läseboken Nils Holgerssons underbara resa. Och naturligtvis Mårbacka!

Selma Lagerlöf rör sig i en kvinnovärld. Kurskamrater, kollegor, det litterära etablissemanget i Stockholm, de två sinsemellan rivaliserande nära väninnorna (mycket nära). Dessutom delade hon bostad med mor och faster Lovisa. Inte en man i närheten. Men berömd blev hon.

Den Palmska boken är en guldgruva att ösa ur. Själv har jag burit med mig Mårbacka från tidig barndom, kämpat med Nils Holgerson under skoltiden, försökt förstå Gösta Berling, högläst ur Kristtuslegender, beundrat Jerusalem, umgåtts med Charlotte Löwenskiöld och Anna Svärd och finner här nya infallsvinklar. Selma, Selma, man blir aldrig färdig med dig!

Men var tog Ester Blenda Nordström vägen? Hur ska hon kunna mäta sig med Nobeldrottningen? Låt mig på en gång bekänna att Fatima Bremmers bok "Ett jävla solsken" om Ester Blenda är en av de bästa böcker jag läst på länge. En härlig bok om en för den tiden ovanligt företagsam kvinna. Vad hann hon inte med under sitt relativt korta liv! Hon blir den första wallraffande journalisten i Sverige, när hon i en månads tid under antaget namn tar tjänst som lagårdspiga på en sörmländsk bondgård. Reportagen därifrån gör stor succé och blir både bok och teater, "En piga bland pigor", och i den stockholmska nöjesvärlden är hon drottning. Zorn, Evert Taube, prins Eugen, Elin Wägner och Hjalmar Lundbom, även känd som "Kirunakungen", hör till hennes umgänge bland många andra. Men trött på sus och dus tar hon under ett halvår tjänst som nomadlärare i Lappland, där hon bor och undervisar i en kåta långt inne i fjällvärlden. Artiklar och bok följer förstås.

Intresset för Sydamerika väcks genom Evert Taube och hon genomkorsar Pampas på en mulåsnas rygg. Vad händer mera? Livet står inte still för Ester Blenda. Mellan akterna hinner hon skriva flickböcker och lära sig jordbruk på Ultuna i en förhoppning om en egen lantgård.

Tusentals svenskar utvandrar vid denna tid till Amerika från det fattiga livet här hemma. Hur gestaltar sig framtiden för dem? Ester Blenda beger sig på upptäcktsresa. Inte åker hon som Selma Lagerlöf med Cooks välordnade reseföretag från hotell till hotell. Icke. Hon väljer migrantens tredjeklassbiljett över Atlanten och genomforskar sedan USA på motorcykel. För naturligtvis har hon körkort! Bestulen på reskassan jobbar hon på restaurang.

Men den största utmaningen väntar: Kamtjatka långt borta i Sibirien. För att kunna delta i forskningsföretaget där gifter hon sig med dess ledare René Malaise och tillbringar hela två år 1925-1927 i en gudsförgäten by bortom all civilisation i "vulkanens skugga", som hon själv skriver.

Under vistelsen drabbas Ester Blenda av två genomgripande sorger. Hennes vän och välgörare Hjalmar Lundbom dör och den nära väninnan Carin gifter sig.

Det blev strapatsrika år i Sibirien och efter hemkomsten måste hon vårdas för tbc. Vid endast 38 års ålder kommer en stroke att omintetgöra vidare äventyr. Penningbekymmer och alkoholberoende fördystrar hennes återstående år.

Men vad har hon inte hunnit uppleva!

Och vad får inte läsaren vara med om i hennes sällskap.

Läs och njut!