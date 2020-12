Britt Lindblad: Teknik i all ära, men det finns gränser

Tyvärr håller inte alla hjälpmedel som man skaffar sig livet ut Att min gamla dator närmade sig pensionsåldern har länge stått klart, men när ett nödvändigt byte av mejladress stod för dörren blev läget akut. Det avgående företaget erbjöd hjälp av en så kallad hemfixare till rimligt pris. "Ska det vara nödvändigt", tänkte jag först i min oskuld. "Var det inte bara att trycka på ett par knappar"? Verkligen inte, skulle jag nogsamt få erfara.

Nå, fixaren anlände på utsatt tid med munskydd försedd och en stark aura av handsprit omkring sig. Han stannade på tröskeln helt förstummad: "Det var länge sedan jag såg en dylik dator."

Och nu började det. Tyvärr visade det sig att min relik inte gillade byten av något slag. Fixaren skakade på huvudet alltmer bekymrad tryckande på alla tillgängliga knappar. Skymningen föll och det blev afton den första dagen. Den skulle följas av fler.

Vi, det vill säga fixaren, gjorde en del framsteg under de följande två besöken. Tuppfjät skulle man kalla dem. Den fjärde gången (de två första med rotavdrag, tack) hade vi kommit därhän att jag med åtskilligt klipp, kopiering plus tankemöda kunde skicka ett kåseri till LT. Nu förstår väl vem som helst att så kunde det inte fortsätta i all framtid. Alltså: Ut med trotjänaren och in med sprillans ny dator beställd i all hast hos tidigare nyttjat företag i branschen. Den levererades omgående. Tror någon att min åldriga skrivare gillade den nya bekantskapen? Svaret är nej! Är jag förvånad? Återigen: nej!

Tjänstvillig yngling gör snabbutryckning och hämtar ny skrivare (Black Week-pris hoppas jag). Nu är väl allt frid och fröjd? Utmattad efter ett par timmars undervisning i alla finesser i den nya maskinparken går jag till vila bara för att upptäcka att skrivaren blinkar som mot ett skepp i sjönöd. Men hur sova till denna blinkning? Den tjänstvillige är ute på annat uppdrag så jag får rådet att dra ur sladden. Tack! Och frågar mig morgonen därpå var den satt?

Tro nu inte att en olycka kommer ensam. Kan servera ännu ett bakslag. Switchen vägrar helt plötsligt att fungera. Jag har "för svag anslutningskod" påstås det. Eftersom jag helst avstår från att använda dosa, krävs en smärre utflykt till bank. Vilket ju inte är tillrådligt i dessa tider. Riskgrupp och så vidare. Allt detta besvär bara för att ändra en mejladress!

Men jag säger bara det: nämn inte ordet kod eller uppdatering eller konfiguration i min närhet i fortsättningen och tala väldigt tyst om teknikens under.

I alla fall önskar jag dig kära läsare en skön och någorlunda stressfri adventstid.