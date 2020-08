Britt Lindblad: Agatha Christie visste vad hon gjorde för exakt 100 år sedan

Hur skulle man ha klarat denna tv-reprisernas sommar utan det klart skinande ljuset POIROT? Fast egentligen hade jag aldrig gillat honom tidigare. Det är lätt att reta sig på hans utstuderade självbelåtenhet. Det stora egot. Poirot är givetvis ungkarl. Ja, vem skulle uthärda att vara gift med en sådan uppblåst person? Inte ens Agatha Christie själv var honom helt bevågen. Men ack, vilken gentleman! Hans precisa yttre med den lilla vältrimmade mustaschen, de blankputsade skorna, det artiga bemötandet! Och hur han nyttjar sina "små grå celler". Genom tv-rutan stiger han direkt in i våra vardagsrum fastän han tillhör en förgången tid.

Hon visste vad hon gjorde, Agatha Christie, när hon skapade sin berömda detektiv för precis 100 år sedan. Och han underhåller fortfarande. Liksom kollegan i deckargenren MISS MARPLE, den kluriga tédrickande äldre damen som med sunt förnuft och nyfikenhet löser svåra mordgåtor utan att särskilt framhäva sig själv. I allt Poirots mosats.

Men vem var hon då, Agatha Christie, eller "detektivromanernas drottning,"som hon kallades och vars böcker översatts till hundra olika språk och sålts i över två miljarder exemplar. (Där ligger väl Camilla Läckberg i lä??) Hennes teaterpjäs Råttfällan, som hade premiär i London 1952, har sedan spelats kontinuerligt i mer än 60 år. Världsrekord! Det var åtminstone förr en turistattraktion att besöka föreställningen. Ja, vem har inte gjort det!

Nå men Agatha då? Högreståndsfödd, internatskolefostrad, apotekare (eller åtminstone anställd på ett sjukhusapotek). Olyckligt gift ett par år. Uppslitande skilsmässa, därefter nytt äktenskap som höll livet ut. Den andre maken var en känd arkeolog med Mellanöstern som specialitet och dessutom katolik medan A C själv tillhörde den anglikanska kyrkan. Makarna var under flera år bosatta i Bagdad vilket gav A C bakgrund och material till åtskilliga deckare.

Hur bar hon sig åt, Agatha, att göra succé med sina böcker i en tid, när deckarromaner inte ansågs vara riktigt seriös litteratur utan nästan skämmiga att läsa? Något man ställde längst ner i bokhyllan.

En kombination av de båda huvudpersonerna-detektiverna och den miljö hon placerade dem i kanske? Hon växlar skickligt mellan den mysiga tillvaron i en engelsk by och det dekadenta överklasslivet i London eller på lantliga herresäten. Eller så frestar hon med båtfärd på Nilen eller utgrävning i Mellanöstern. Alltid med en intrikat mordgåta i rockärmen.

Själva morden låter hon utföras med viss finess. En giftinjektion, en vass kniv eller en kula. Inga sensationella brutaliteter men snåriga ledtrådar.

En sensation stod hon själv för. Vid ett tillfälle i mitten an 1950-talet möts tidningsläsaren av braskande rubriker:

AGATHA CHRISTIE FÖRSVUNNEN!! Henne bil hade hittats vid ett övergivet kalkbrott någonstans i vildmarken men A C stod ej att finna. Först efter elva dagar – Scotland Yard kan inte ha stått på tårna – återfanns hon på ett landsortshotell, där hon skrivit in sig under antaget namn. Vad hade hänt? Vilda spekulationer i pressen både i England och USA.

– Jag drabbades av minnesförlust, hävdade hon själv mycket bestämt. Den måste ha varit av övergående natur. För ur hennes penna flöt ständigt nya alster ända upp i 80-årsåldern. Hennes författarskap belönades med många utmärkelser och hon adlades av drottning Elisabeth.

"Deckardrottningen" slutade sina dagar 1976 85 år gammal men hennes Poirot och Miss Marple lever alltjämt vidare både på tv och i pocketböcker.

Man tackar.