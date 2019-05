Verkstadsbranden under kontroll i Kälarne – eftersläckning under natten: "Vi har haft väldig framgång"

Larmet om branden kom in via ett automatiskt brandlarm vid 16-tiden och arbetet pågick i ett flertal timmar under eftermiddagen och kvällen med att få kontroll på lågorna, som bland annat kröp in under taket och hotade andra delar av kreosotverket.

– Vi jobbar stenhårt för att hålla den begränsad till själva verkstaden, sade räddningstjänstens yttre befäl Johan Wickenberg under kvällen, men var då hoppfull.

Strax före midnatt meddelade räddningstjänsten att släckningsarbetet gått bra och att majoriteten av det 30-tal brandmän som arbetat på platsen kunnat vända tillbaka till sina stationer i Bräcke, Hammarstrand och Östersund.

– I stunden är det bara styrkan från Kälarne som är kvar på plats tillsammans med företagets representanter, säger Teresia Gustafsson, inre befäl vid räddningstjänsten i Jämtland.

Branden är inte helt släckt, men så pass under kontroll att Kälarne kan släcka resterande glödbränder utan assistans från andra styrkor.

– Branden har stuckit iväg litegrann, men i huvudsak har den omfattat verkstadsdelen. Nu kommer vi arbeta med släckning av mindre glödbränder och efterbevakning under natten och räknar med att kunna lämna över till företaget vid 5-6-tiden i morgon bitti.

Läs mer:

Stor brand på Octowood i Kälarne – samma byggnad som 2015: "Läget är hoppfullt"

Fyra år efter storbranden i Kälarne: "Vi har bättre förutsättningar idag att begränsa branden"