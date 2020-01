Bouleklubb satsar på bingokvällar i Östersund – ska generera pengar till tävlingsverksamheten

Östersunds bouleklubb, med sina drygt hundra medlemmar, bildades 1996.

För två år sedan invigde man Östersunds boulehall där klubbens medlemmar var delaktiga i tillblivelsen med gott stöd av kultur- och fritidsnämnden i Östersunds kommun.

Medlemmarna träffas och spelar boule fyra dagar i veckan och bidrar därigenom ekonomiskt till att verksamheten går runt.

– När man spelar betalar man 20 kronor i spelavgift. Lite går ju tillbaka till spelarna i form av priser, men den inkomst vi i föreningen får in kommer från medlemmarna under de här speldagarna varje vecka, säger Solbritt Eidenby, ordförande i Östersunds bouleklubb.

Några andra aktiviteter har föreningen inte haft för att finansiera sina tävlingar.

– Man måste få in pengar på något sätt, för medlemmarna kan inte generera allting till verksamheten. Vi tittade oss omkring och fick en vink om att vi skulle kunna dra igång det här tillsammans med bland annat Mats Hult som har stor erfarenhet från bingo, säger Solbritt Eidenby.

Varför just bingo?

– Det är faktiskt många bouleföreningar i Sverige som kör just bingo och det verkar vara på det sättet man får in pengar. Vi vet ju egentligen inte så mycket om just bingospel så lite gruvsamt är det allt, men det ska nog gå bra eftersom vi har proffs med oss i det här, säger Solbritt Eidenby.

Bingokvällarna kommer att arrangeras varje måndag på Stadsdel Norr under vintermånaderna.

– Vi kommer inte att konkurrera med alla sommarbingo som arrangeras. Då finns det ju så oerhört mycket bingo överallt. Vi väljer att köra på fram till sista april för att sedan göra ett uppehåll till oktober.