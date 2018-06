5 150 000 kronor för lantbruksfastighet i Östersund

Försäljningen av lantbruksfastigheten på adressen Torvalla By 230 i Östersund är nu klar. Ny ägare blir Erik Johan Åström, 32 år, sedan tidigare boende på just Torvalla By, som köper fastigheten av Stig Lennart Norin. Huset har en boyta på 150 kvadratmeter. Ägarbytet gjordes i maj 2018 och priset blev 5 150 000 kronor.

I fastigheten ingår 30 hektar skogsmark, 8 hektar åkermark och två ekonomibyggnader på 500 kvadratmeter.

I december förra året såldes ett annat hus på samma gata, på Torvalla By 174. Där blev priset för den 45 kvadratmeter stora villan 1 000 000 kronor.