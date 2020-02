Bosse Paulsson säljer anläggningen Kullstabacken: "Jag har knappt åkt skidor själv de senaste fem åren"

Bosse Paulsson, som äger anläggningen Kullstabacken tillsammans med Ragunda kommun, har haft ett långt förhållande till anläggningen vid Kullstaberget i Hammarstrand.

– Min början i den här backen var 1967 då rodel-VM arrangerades i Hammarstrand. Då jobbade jag i backen under mitt sportlov. Sedan jobbade jag en del här i slutet av 60- och början av 70-talet under säsongerna, säger Bosse Paulsson.

Han har varit aktiv skidåkare i backen under många år och sedan förälder till utförsåkande barn.

– De har tävlat i Kullstabacken och jag har har följt utvecklingen hela tiden. Jag bor även så jag ser backen från mitt vardagsrum.

Kommunen ägde anläggningen till 2010 då den såldes till privata ägare. 2015 var anläggningen till salu och nedläggningshotad och då gick Bosse in och köpte den del som de tidigare ägarna ville sälja. Kommunen ägde sedan 2010 en mindre del.

– Jag såg att backen hade potential eftersom den har bra fallhöjd och fin variation i terrängen.

En hel del investeringar krävdes dock för att backen skulle fungera problemfritt.

– Vi var kanske lite blåögda 2015 och såg inte riktigt vad som skulle krävas. Det har lett till att vi gjort väldiga investeringar för att få saker att fungera. Idag fungerar backen bra och jag tycker det är dags att någon som har tiden framför sig nu driver det vidare, säger Bosse Paulsson.

– Jag har ju dessutom drivit verksamhet i Östersund i 30 år så detta var kanske inte exakt vad jag hade tänkt mig som pensionär. Har vi nu räddat anläggningen inför framtiden så har det definitivt varit värt det.

I höstas moderniserades snöläggningssystemet som nu består av snölansar som klarar av att lägga snö vid högre temperaturer.

– Det kommer att krävas fortsatta investeringar för att utveckla backen men allt fungerar och snökanonsystemet är ett exempel på detta. Vi har också gjort markarbeten så att det inte krävs så mycket snö för att få ett bra underlag.

Vattentillgången är begränsad så en ny vattenreservoar är uppförd som används till snöläggningen.

– Det är närmare två kilometer till älven så då gjorde vi den här anpassningen istället.

Med det nya snölansarna läggs konstsnö i den nedre halvan av backen och tack vare den stora höjdskillnaden finns det bra med natursnö i den övre halvan.

– Den kombinationen är helt ypperlig, konstaterar Bosse Paulsson.

Det ständiga bekymret är vädret som inte riktigt har skapat förutsättningar för skidåkning.

– Den längsta sammanhängande köldperioden vi haft i vinter har varit under den här veckan vilket har medfört att vi inte kunnat lägga konstsnö. Det har varit lite motlut just under den här säsongen som för många andra anläggningar.

– Nu, när Stockholm sportlov har sportlov, har vi däremot jättefint före i backen och även mycket gäster. Det ser bra ut även inför nästa vecka då vi jämtar är lediga men säsongen i stort är däremot inte särskilt bra.

Vad ska du göra nu?

– Jag är skidåkare och det är ju därför jag är här, men jag har knappt åkt skidor själv de senaste fem åren. Jag tänkte ändra på det nu, säger Bosse Paulsson.