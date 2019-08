Bonbon & Yra: "Det blir som en stor hemmafest"

De träffades av en slump för ett par år sedan över en öl i en bar i Stockholm. En öl blev en spelning tillsammans och sen dess har det fortsatt. Bakom duon Bonbon & Yra finns Caty Testad och Moa Sydorw, numera bosatta i Falun men med rötterna i Gävle och Dalarna. När LT ringer upp tjejerna är de i full färd med husrenovering.

- Vi håller på och bygger en veranda. Vill man ha tips om det kan man snacka med oss, haha. Här i huset har vi också en studio så vi varvar studioarbete med verandabygge, säger Moa Sydorw.

Bara egetskrivet material och musik, egna videos, självsydda scenkläder. Ni kallar er för "drottningarna av do it yourself". Berätta mer!

- Vi älskar att skapa och vill uppmuntra alla till att skapa och vara kreativa. Vi syr våra egna kläder, det kanske ser galet ut men vi älskar det. Vi gör vår musik själva, skriver själva, filmar och redigerar. Vi är besatta av att skapa.

I december 2017 släppte duon debutsingeln ”WYA (Where You At)”, producerad av musikproducenten "DRE4MIE". Låten "Går om" tillhör också duons bagage. Musiken beskriver de som en punk/trap med inslag av soul. Lägg till lite heartbreak på det och mycket känsla, då blir det Bonbon & Yra.

- Vi går mycket på känsla när vi gör musik men mycket är punkigt. Svårt att beskriva, man måste komma och se oss! Vi utlovar mosh pit och uppmanar alla att komma och ha kul.

Spelningar under hela sommaren väntar nu för Bonbon & Yra, men Storsjöyran blir duons största, likaså blir det första gången de spelar i Östersund. Till spelningen väntas också ny musik.

- Det känns lite nervöst och läskigt såklart. Vi har mest spelat på klubbar förut så det här blir ju en helt annan grej. Vi är verkligen taggade och längtar jättemycket. Man kan säga att alla andra spelningar vi gör är som rep inför Storsjöyran. Vi har en del nyheter som vi bara har smygspelat lite innan som vi kommer bjuda på också. Men vi vill att det ska kännas som en enda stor hemmafest dit alla är välkomna.

Har ni någon hälsning till Yranbesökarna?

- Vi älskar att prata så kom jättegärna fram och snacka med oss, då blir vi bara glada. Vi kommer vara på festivalen och se andra artister och hänga runt på området. Eller skriv till oss på sociala medier och lyssna på våra låtar.