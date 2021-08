Bokrecension: En essäsamling med humoristiska reflektioner

Somliga skriver tjocka böcker om sitt liv. Per Åke Nilsson har valt en annan modell i ”Det blir inte alltid som man tänkt sig”. Det är en essäsamling, där varje kapitel inleds med en kursiverad uppmaning, fråga, ett utrop eller bara ett ord som sammanhänger med innehållet, ett kort nedslag någonstans i hans liv, följt av jämförelser, då och nu, med filosofiska och humoristiska reflektioner.

Skicka ett vykort från Paris! lyder ett av utropen. Grannen som skjutsade den blivande studenten Per Åke till Östersund tvivlade på att det skulle gå att lifta till Paris. Men det gjorde det och vykortet kom fram. En sådan resa vore inte möjlig idag, tror författaren.

Under det kalla kriget var hotet atomvinter, det som på den tiden benämndes som den röda faran Ryssland och sedan begreppet gula faran som då användes nedsättande om kineser. Dessa profetior har ju inte besannats, inte hittills i alla fall reflekterar Per Åke Nilsson. Jordens överbefolkning skulle också leda till en katastrof som inte inträffat. Katastrofer blir det nog, men inte just de som förutspåddes på 50-talet.

Hon mördades av sin pojkvän. Så börjar kapitlet "Kärlekens språk". Har man sådana vänner måste fienderna vara fruktansvärda reflekterar Per Åke. Han kommer också in på Bibelns budskap och vad Paulus skriver i Korintierbrevet. Själv gör han en avstickare till teologin, bara trosfrågan fattas innan han kan bli prästvigd. Där gör han halt.

Pandemin finns med men börjar med den våg av scharlakansfeber som gick över landet på 1930-talet. Epidemisjukhuset i Östersund var överfullt, jag låg själv där som sexåring. Per Åkes syster dog och själv kan han tacka scharlakansfebern för sitt liv eftersom hans mamma ville ha en flicka igen men som sagt, det blev en pojke.

Om en resa med socionomstudenter till det socialistiska Albanien handlar kapitlet "Neutralitet". Året var 1986 och albanerna beklagar att Sverige erkänner sociala problem. Gruppen delas mellan de som imponeras av den förskönade bild som visas och de som genomskådar den. Jan Myrdal är där samtidigt och rosar landet efteråt. Porten till den döde presidenten Hodjas bostad är anspråkslös men efter revolutionen avslöjas ett palats där innanför. Inget drömland för folket precis. Den Albanienentusiastiska gruppen krymper. Inte alla jämförelser utfaller till Sveriges fördel. Per Åke har bott både på Island och i Danmark och där är det betydligt enklare att få träffa en läkare, enligt honom själv.

Jag har tagit några exempel, det finns något för alla intressen. Obehagligt var att läsa historien på temat ”det var inte bättre förr” om den som ville vara förmer och inte bli full. Honom var det godtagbart att förnedra totalt. Författaren menar att graden av elakhet är lika nu, den har bara flyttat in på sociala medier.

Jag har häpnat, skrattat och lärt mig mycket av Per Åke Nilssons bok.

Fakta // Recension

Per Åke Nilsson

Det blir inte alltid som man tänkt sig

Jengel