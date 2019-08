Bokens dag utökar – nio författare bokade till Östersund i oktober

För sjätte året i rad samarbetar bibliotek, bokhandlare och studieförbundet ABF i Östersund om Bokens dag. Biljetterna brukar gå åt i rask takt och redan torsdag eftermiddag, samma dag som biljetterna släpptes, hade ungefär en fjärdedel av biljetterna till Storsjöteaterns salong sålts.

Ett femtiotal författare på arbetsgruppens önskelista landade till slut på nio författare, tre fler än i fjol. I år ges förutom kvällsprogrammet även ett eftermiddagspass med tre författare. Man kan välja om man köper biljett till eftermiddag, kväll eller både och.

– Vi funderade på om vi skulle ha två kvällar, men valde till slut att utöka med fler författare i stället, säger Catarina Lundström, regionens läs- och litteraturutvecklare.

Under eftermiddagen är det offerdalsförfattaren Elin Olofsson, som precis kommit ut med sin femte roman "Herravälde", som är det stora dragplåstret. Bokens dag arrangeras på samma datum på många platser i landet så det är en huggsexa om populära författare.

– Vi har velat ha med Elin länge, men hon är så uppbokad. I fjol hann Visby före oss. Nu känns det jättekul, säger Catarina Lundström.

Serietecknaren och författaren Mats Jonsson, med rötterna i Bollstabruk i Västernorrland, blev mycket uppmärksammad för sin förra serieroman Nya Norrland. På Bokens dag berättar han om sin roman "Blod i gruset”, som kommer ut i september. Boken beskrivs som en vardagsrealistisk thriller för unga och handlar om hur skotten i Ådalen 1931 får konsekvenser långt in i framtiden. Pija Lindenbaum, med rötterna i Sundsvall, är en av Sveriges mest namnkunniga bilderboksskapare. Hennes bilderböcker rymmer psykologiska dramer med mångbottnade karaktärer. Hon är nu aktuell med nya boken “Vi måste till jobbet”.

Bokens dag har som mål att alltid ha med en lokal författare – men i år blir det fler än så. Förutom Elin Olofsson, som bor i länet och befolkar det med fiktiva gestalter, har flera av författarna rötter i länet och/eller använder det som litterär plats. Eva Swedenmark och Annica Wennström har skrivit böcker tillsammans i 26 år, först under pseudonymen Emma Vall tillsammans med Maria Herngren. I maj kom den sjätte delen i serien om familjen runt den fiktiva Östersundsrestaurangen La Stella: “Hjortron och hjärtan”. En feelgodroman om kärlek och relationer som också tar upp några av livets stora frågor. Solveig Vidarsdotter, med rötterna i Frostviken, har valt hembygden som plats för sina kriminalromaner. I höst kommer hennes tredje bok "Rävlystnad" ut.

Med sin sparsmakade stil slog Karin Smirnoff igenom i fjol med debutromanen ”Jag for ner till bror” som också Augustnominerades – ovanligt för en debutroman. Uppföljaren “Vi for upp med mor” utspelar sig också den i ett nordligt Sverige bland glesbygdens byar och samhällen. Här reser Jana Kippo och hennes tvillingbror Bror till moderns by i Norrbotten för att begrava henne.

Lasse Bergs senaste bok ”Ändå inte försvunnen: om sorg, tröst och att vara människa” utgår från sorgen efter dottern som omkom i en tragisk olycka.

– Det här är en bok som intresserar de flesta utifrån sitt ämne, säger Catarina Lundström.

Christoffer Carlsson är författare och forskare i kriminologi som också syns i tv-program som “Veckans brott”. Hans genombrott kom med romanerna om polisen Leo Junker. Den senaste romanen ”Järtecken” utspelar sig 1994 i utkanten av en halländsk by där ett mord begås.

– Det är något med språket och stämningen i hans böcker, de är inte traditionella deckare, säger Anna Ring från Östersunds bibliotek.

Dessutom utdelas årets litteraturstipendium under kvällen.

Bokens dag började firas på 1930-talet i Paris på årsdagen av de första nazistiska bokbålen, för att i stället stärka yttrandefriheten. En hyllning till det fria ordet som fick sitt slut när tyskarna ockuperade Paris 1940. Traditionen spred sig över Europa efter kriget för att sedan falla i glömska, men har under senare år återupplivats. I Östersund firas Bokens dag för sjätte året. Programmet kommer också att livestreamas till några av länets bibliotek, men ännu är det inte klart vilka det blir.

Fakta // Bokens dag

Medverkande författare eftermiddag: Elin Olofsson, Mats Jonsson, Pija Lindenbaum.

Medverkande författare kväll: Lasse Berg, Eva Swedenmark/Annica Wennström, Karin Smirnoff, Christoffer Carlsson, Solveig Vidarsdotter.

Arrangörer: Region Jämtland Härjedalen, Östersunds bibliotek, ABF, Hübinettes bokhandel och Akademibokhandeln.

Plats och datum: Storsjöteatern, Östersund, 24 oktober.