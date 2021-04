Blott 24 år gammal lägger östersundsbon skidorna på hyllan – efter år av ryggproblematik

Ryggproblemen inom svensk längdskidåkning har varit ett återkommande tema senaste åren. En av de värst drabbade är östersundsbon Viktor Thorn som efter många års slit väljer att lägga ner karriären, blott 24 år gammal.

Han slog igenom på allvar när han hotade Marcus Hellner om segern på SM-skiathlonen 2016 och har sedan dess många gånger visat sin potential, men med återkommande problem har det stora lyftet aldrig kommit.

Så här skriver Ulricehamnsåkaren på sin Instagram:

”Alla resor har sitt slut och så även denna. Det har blivit dags för mig att lägga skidorna på hyllan. Jag har slitit med en krånglande rygg i snart 5 år och har kommit till det skedet att jag känner att det inte längre är värt att lägga ner all den tid det krävs för att kunna vara med i absoluta elitnivå när dom sista procenten för att kunna prestera på den nivå jag vill hindras av min rygg. Motivation till att träna så hårt som de krävs och drivkraften till att utvecklas har sakta försvunnit när ryggen har motarbetat mig och jag känner mig redo att ta mig an nya utmaningar i livet. Ett tufft beslut då skidorna har varit en stor del av mitt liv under så lång tid så känns detta beslut ändå rätt. Skidorna har och kommer alltid vara en stor del av mitt liv och jag är tacksam för allt som denna idrott har gett mig och jag kommer kommer alltid vara en skidåkare men bara inte på elitnivå längre. Tävlingarna under SM i Kalix denna vecka blir mina sista tävlingar som elitskidåkare, tack till alla som har hjälpt mig och stöttat mig under min karriär, ingen nämnd ingen glömd.”

Det innebär att SM-avslutningen i Kalix, som går att se på våra sajter, blir hans sista tävling som elitskidåkare.