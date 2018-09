Kvinna sålde omyndig sons fonder – tog pengarna själv

Fondandelarna hade sonen fått i gåva av sin farmor, ett sparande som växt till drygt 130 000 kronor.

Under hösten 2013 sålde den nu dömda kvinnan fonderna utan sonen eller dennes far visste om det. Kvinnan som under flera år haft missbruksproblem var under den här perioden på ett behandlingshem. Hon menar att hon blandat ihop sonens fonder med ett arv hon fått. Det skulle ha varit en i personalen som uppmanat henne att sälja fonderna, enligt kvinnan.

Östersunds tingsrätt menar att det är osannolikt att misstag skulle ha gjorts. Personal vid boendet har också förnekat att ha hjälpt kvinnan att sälja fonder.

Tingsrätten dömer kvinnan som är i 50-årsåldern för trolöshet mot huvudman.

Hon ska betala tillbaka de drygt 130 000 kronorna som fondförsäljningen gav, drygt 25 000 kronor för reavinstbeskattning samt ränta på det samlade beloppet tills dess kvinna betalar.

Kvinnan lever numera under ordnade förhållanden vilket gör att rätten dömer kvinnan till villkorlig dom och 50 dagsböter à 50 kronor.