Krigsmaterial misstänks ha tillverkats i Jämtland – företag är under utredning

Under sommaren har Inspektionen för strategiska produkter via Åklagarmyndigheten i Östersund lämnat in en åtalsanmälan där ett företag misstänks ha deltagit i tillverkning av krigsmaterial.

Enligt åklagare Håkan Andersson rör det sig om förberedelser för att tillverka fordonskomponenter som ska sitta på ett fordon ämnat för krigsföring.

Läs även: Man som anhölls för misshandel i Lit har släppts – men är fortfarande misstänkt enligt åklagaren

Eftersom det råder förundersökningssekretess i ärendet är Håkan Andersson förtegen kring vilken typ av fordon eller komponenter det rör sig om.

Härnäst kommer förhör att hållas med representanter från det berörda företaget.

– Många fordonskomponenter är generiska och kan vara svåra att koppla till fordon som klassas som krigsmateriel, säger Anna Frängsmyr som är verksjurist på Inspektionen för strategiska produkter.

I Sverige är det olagligt att tillverka delar till krigsmaterial utan särskilt tillstånd.

Läs även: De fångade älgen med släpet: "Vi hade en jävla tur"