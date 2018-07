MSB varnar för värmen och brandrisken: "Spelar ingen roll om det kommer regn"

Enligt larmet ska det brinna ute på ett hygge i närheten av Bispgården. Räddningstjänst har larmats till platsen. Området ska närmare bestämt kallas Hästmyran och vid klockan halv tre på lördagen så meddelade man från räddningstjänsten håll att den inte ännu var under kontroll.

– Vi har räddningstjänst från Bispgården och Hammarstrand på plats. Därtill är det hjälp på väg från Liden i Västernorrland och ytterligare ett befäl från Östersund, säger Theresia Gustafsson, inre befäl vid räddningstjänsten.

Områdets som nu eldhärjas ska i nuläget vara 300 gånger 300 kvadratmeter och branden sprider sig fortfarande. Elden har även fått fäste i stående träd.

Vid klockan fyra på eftermiddagen så hade förhållandena på platsen förbättrats.

– Vinden har mojnat något så det ser fördelaktigt ut. Styrkor är fortsatt på plats och arbetar med släckningsarbetet, säger Theresia Gustafsson.

Ingen helikopter används för närvarande i släckningsarbetet.

– Just nu är vi nöjda med de resurser vi har på platsen. Det är fem man från Bispgården, sju från Hammarstrand, fem personer från Liden samt en från Bräcke och en från Östersund. Men vi utvärderar kontinuerligt behovet på platsen.

Artikeln uppdateras.

Det är som sagt mycket brandfarligt i skog och mark just nu. I vårt grannlän Västernorrland rasar just nu en rad bränder. Här nedan samlar vi den senaste informationen gällande just mark- och skogsbränder i både Jämtlands län och Västernorrlands län.