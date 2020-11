Bjuhrs bås-pik till Bodens stjärna – direkt efter målet: ”Han glappar mycket i käften”

Mötena med Boden har blivit lite av ett speciellt möte för Östersunds IK och innehåller inte sällan heta känslor.

Den här säsongen är det norrbottningarna som fått den bästa starten och hade inför lördagens möte ett försprång på 13 poäng till ÖIK (med två matcher mer spelade).

– Det är ju ”Real Boden” egentligen. De har ett djävulskt lag, säger Elias Bjuhr.

En av årets stjärnor hos norrbottningarna är amerikanen Jakob Bolton som stått för tre mål och elva assist på 14 matcher. Honom skulle Bjuhr ha en egen batalj med under matchen.

Men ingen av dem var inblandad när ÖIK tog ledningen.

Redan efter knappt tre minuter drabbades gästerna av en utvisning – och då small det direkt.

David Westlund sköt skottet som Erik Rainersson helt omarkerad framför kassen kunde styra in.

Perioden fortsatte att präglas av mål i powerplay, men då från Boden.

Först var det Mikael Lidhammar som tryckte in kvitteringen innan målkungen Sebastian Kaijser såg till att fullborda vändningen.

ÖIK kom dock igen och blev första lag att hitta nätmaskorna i spel fem mot fem. Och det var två spelare tillbaka från skador som låg bakom målet.

Jesper Schiöler grävde fram en puck i offensiv zon, stormade mot kassen och spelade osjälviskt fram Elias Bjuhr som sprätte in 2–2.

– Vi har nog aldrig spelat med varandra förut tror jag. En riktigt fin framspelning. Bra kemi faktiskt.

Knappt hade den tredje perioden börjat så var Schiöler framme igen. Den här gången satte han själv dit 3–2.

Kort senare hördes Bjuhr skicka en pik riktad till Bolton.

”I'll fix the apple for you, Bolton”, ropade han över båsen. Fritt översatt: Jag fixar assisten till dig. Anledningen var att Bolton missat att få med sig pucken med handen i en tidigare sekvens.

– Det är lite roligt. Han glappar mycket i käften. Det är jag ganska duktig på också, säger Bjuhr.

Tio minuter senare såg Casper Larsson till på egen hand att utöka ledningen till 4–2 innan Erik Rainersson definitivt avgjorde matchen med sitt andra mål för kvällen.

Slutresultatet skrevs till slut till 5–3 sedan Boden reducerat i slutsekunderna. Matchen var första gången den här gången som en något större publik var tillåten in till Östersund Arena.

En av dem som fanns på plats var Petter Runesson som nyligen öppnade upp om sin drastiskt försämrade syn.

– Man blir ju tårögd faktiskt. Han betyder djävulskt mycket för oss. Han är en av dem som varit med längst, så han är en stor del av vårat lag, även nu när han inte spelar, säger en märkbart tagen Bjuhr om sin lagkamrat.

I och med segern klättrade ÖIK upp på fjärde plats i tabellen. I morgon möter laget Kiruna IF på hemmaplan.

Matchfakta

Östersunds IK–Bodens HF 5–3 (1–2, 1–0, 3–1)

Första perioden: 1–0 (3.04, PP) Erik Rainersson (David Westlund, David Rotbakken), 1–1 (12.30, PP) Mikael Lidhammar (Kristoff Kontos, Pontus Johansson), 1–2 (17.41) Sebastian Kaijser (Oscar Nordin, Viktor Sandberg).

Andra perioden: 2–2 (17.04) Elias Bjuhr (Jesper Schiöler)

Tredje perioden: 3–2 (0.36) Jesper Schiöler (Albin Runesson), 4–2 (10.43) Casper Larsson, 5–2 (12.05) Erik Rainersson, 5–3 (59.57, PP) Mikael Lidhammar (Pontus Johansson, Felix Dahlroth).

Skott: 19–35 (5–14, 7–12, 7–9).

Utvisningar: ÖIK: 5x2 min, BHF: 4x2 min.