BILDEXTRA: Stora utmaningar i kabelbytet på Strömsundsbron – första genomfördes i helgen: ”Det är intresse från Europa för hur vi gör det här”

I fredags inleddes det första stora kabelbytet på Strömsundsbron.

– Vi spänner upp tillfälliga linor för att kunna ta lasten när vi kapar av de här stora kablarna, säger Trafikverkets projektledare John Löfgren.

Stålkablarna har funnits där sedan bron byggdes men eftersom det inte finns några dräneringshål vid infästningarna har de börjat rosta och måste bytas ut.

– Tanken var inte att de skulle bytas utan att de skulle leva bron ut. Den här bron är konstruerad på så sätt att den ger oss riktiga utmaningar, säger John Löfgren.

Strömsundsbron är, precis som Tjörnbron från 1981 och Öresundsbron från 2000, en snedkabelbro. På Tjörnbron kan man ta ner en kabel och byta ut den utan att fästa bron i tillfälliga linor.

Strömsundsbron brukar räknas som den första moderna snedkabelbron i världen och kom att influera många senare broar. Den invigdes den 27 september 1956.

Egentligen skulle arbetet ha påbörjats i slutet av våren, men tio veckors förseningar i kabelleveranserna gör att arbetet – och därmed helgstängningarna och omledningen via väg 795 – pågår under hela hösten och två veckor in i december.

– Vi gör vad vi kan för att underlätta för alla och bli färdiga så fort som möjligt, helst vill vi inte vara här. Men vi måste byta kablarna nu för det är så pass stora skador, säger han.

Totalt ska 60 kablar bytas under hösten. Varje kabel väger mellan tre och fem ton och kapas både upptill och nertill för att sedan kunna lyftas ned. I helgen skulle åtta av kablarna bytas, enligt plan.

– Nu blir det väldigt spännande den här helgen. Men vi har bra folk med oss som har jobbat mycket ute i världen också, säger John Löfgren på fredagen.

Redan 2015 byttes de fyra sämsta kablarna ut och 2019 förstärktes bron med tillfälliga linor för att den skulle hålla fram till nu. Som LT tidigare har berättat har bilister kört över bron trots avspärrningarna.

– Det är definitivt farligt, framför allt för dem som jobbar här. Det här är stora krafter vi talar om. Det är inga småsaker så vi hoppas att man kan respektera de här avspärrningarna, säger John Löfgren.

Bommar är beställda och kommer att sättas upp om det fungerar bra för räddningsstjänsten att passera.

John Löfgren har nyss kommit ner från pylonen där man tittat på den speciellt konstruerade vinschbalk som ska lyfta ner gamla kablar och upp nya. Också de nya kablarna kommer vara röda för att behålla brons karakteristiska utseende.

Eftersom det inte finns något facit för hur arbetet ska göras får nya metoder uppfinnas eftersom. De tillfälliga linorna svetsades fast, vilket gav nya lärdomar.

– Vi hade jätteproblem med att svetsa i den här balken, den lever sitt eget liv. Det var magnetfält och allt möjligt. De nya bultar vi fast i stället.

Häromveckan upptäcktes ytterligare en utmaning med de tillfälliga linorna när man insåg att de var fastsatta i fel vinkel.

– De låg på ett sånt sätt att vi inte vågade låta dem vara kvar. Vi var tvungna att ta ner dem och göra om momentet igen, det var alltså en hel vecka vi förlorade.

Även under bron där kablarna sitter fast pågår arbete. John Löfgren pekar ner i ett av hålrummen:

– Det är jättetrånga utrymmen där nere, de gör ett fantastiskt jobb de som jobbar där. Många har ju sagt att ”ni gör inget jobb”, men vi gör jättemycket jobb under bron och det ser man inte. Och sen är vi uppe i pylontopparna och där ser man oss inte alltid heller.

Bron ritades av tyske arkitekten Franz Dischinger och byggdes av ett tyskt bolag. I Tyskland finns flera liknande broar från samma tidsperiod.

– Det är intresse från Europa för hur vi gör det här för det är fler broar som är konstruerade på det här sättet. Broingenjören Pelle Gustavsson, som arbetat med broar i Saudiarabien, Indonesien, Vietnam och Bangkok i Thailand är en av dem som arbetar med kabelbytet. Han säger i en intervju att det finns runt 200 broar i världen med liknande problematik.

LT-läsare har frågat om man inte kan sätta upp en tillfällig bro eller färja i stället för omledningsvägen över Ulriksfors och Hallviken. John Löfgren berättar att det har funnits funderingar på de lösningarna men att sträckan över sundet är lång, att is gör det problematiskt med färja och att lösningarna skulle bli dyra att genomföra.

Strömsundsbron är i bra skick i övrigt och när kablarna väl är utbytta beräknas de hålla brons livslängd, vilket John Löfgren tror är minst 40–50 år.

– Vi har inte tänkt byta kablar en gång till. Men behöver vi så vet vi hur vi ska göra.