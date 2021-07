BILDEXTRA: Så var andra helgen av Parksommar – vi har recenserat

Efter sex års tystnad är Petra Marklund tillbaka med ett nytt album och är nu ute på sommarturné igen, där Parksommar i Östersund utgör sjätte konserten av fjorton.

Den varma julikvällen inleds med låten “Panna Mot Panna (Forever Young)” och det är tydligt hur Petra fullkomligt njuter av att äntligen få stå på scenen igen.

– Vi ska inte sitta i våra hem helt ensamma. Fy fan vad tråkigt jag haft, utbrister hon.

Hon fortsätter med låten “Du Äger Ditt Skimmer”. Basen känns aningen hög till en början, men det är skönt att känna den vibrera i bröstet igen.

Publiken är till en början rätt passiv, men vaknar till under låten “Pengar”, som handlar om just pengar, makt och kvinnoförtryck. Petra tar även upp det som händer Britney Spears (som sedan 2008 har varit omyndighetsförklarad och saknar rätten till sitt eget liv) som ett tydligt och starkt exempel på resultatet av kvinnoförtryck i den kommersiella industrin. “Jag behöver inte dig” sjunger hon samtidigt som hon ställer upp sig jämsides sina kvinnliga musiker, Carolina Wallin Perez och Sanna Sikborn Erixson.

Petra är tonsäker och lekfull under varje låt. Hennes närvaro märks lite extra tydligt under Timbuktus “Broarna Som Bär Oss Över” när hon sjunger “Tiden flyger iväg” samtidigt som hon leende följer en mås med blicken som passande svävar förbi scenen just då.

Låttexterna är lätta att känna igen sig i och tar upp både små och stora ämnen, så som irriterande mobiltelefoner, moderskap, kärlek och klimatångest. Innan låten “Maneter” jämför hon träffsäkert de underliga djuren med vissa av världens ledare:

– De saknar både hjärta och hjärna, säger hon.

Förutom att Petra råkade kalla Storsjön för “det glittrande havet” så var publikens höjdpunkt, kanske inte helt otippat, “Händerna Mot Himlen”. Även jag njuter av att de som sjunger med hörs som en mysig kör i bakgrunden.

Trots att publiken brister i engagemang emellanåt stoppar inte det bandets tydliga lycka över att äntligen få stå på scen igen. Det lyser genom hela konserten och bandet väcker liv i känslor hos mig som legat i dvala alldeles för länge. Äntligen får vi gå på konsert igen.

Allra sista låten för kvällen blir “Frimärket”. Petra tackar arrangörerna som vågar öppna upp igen och sjunger sedan: “Sjung, sjung, sjung, låt det sjunga rätt igenom dig” - och det gjorde din sång Petra. Tack för det.

Tove Laurin

