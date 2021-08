BILDEXTRA: Änge stod värd för Norrlandsmästerskapet i orientering

Tävlingen flöt på bra under fredagen då allt gick som det skulle. Skillnad blev det på lördagens tävling då en bankontroll saknades, och några klasser fick därför strykas från tävlingen. Utav dryga 30 klasser var det fem som fick strykas.

– Tyvärr blev det så på lördagen, det är den missen som skett under helgen. Men annars har det gått bra, säger Johan Näslund, tävlingsledare.

Söndagens tävling innehöll inga missade kontroller men bjöd istället på ett ordentligt regnoväder. Det var inget som stoppade deltagarna, varav många rest till Änge från alla håll i Sverige.

– Det är alltid lite tråkigt när det regnar men det fanns aldrig tankar på att ställa in. Många tycker det är skönt att springa i regn, det är mest före och efter som det blir jobbigt, berättar Näslund.

En som tyckte regnet var positivt var Henrik Persson som tävlade för Umeå OK. Han säger såhär om väderomständigheterna:

– Det var bra uppvärmning för tävlingen nästa helg. När man springer så spelar det inte stå stor roll då håller man värmen ändå. Det handlar mycket om vilken inställning man har.

Resultat elitklasser:

D21: 1) Frida Vikström, Sundsvalls OK, 1.19.21, 2) Rebecka Lindberg, OK Roslagen, 1.34.11, 3) Hanna Hugosson, Sundsvalls OK, 1.36.22

H21: 1) Benjamin Näslund, Skogslöparna, 1.27.55, 2) Gustaf Sparrevik, IFK Umeå, 1.35.07 3) Stefan Sjölund Skogslöparna, 1.35.56

D18: 1) Nora Westerlund, OK Nolaskogsarna, 1.07.49 , 2) Alice Larsson Sundsvalls OK, 1.19.11 3) Elsa Granholm, Sundsvalls OK, 1.20.12

H18: 1) Oskar Ådahl , Umeå OK, 1.02.50, 2) Edvin Lake, Sundsvalls OK, 1.09.39, 3) Isak Lundholm, Umeå OK, 1.19.39

Resultat saknas för D20- samt H20-klassen.

