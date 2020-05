Bil som kraschades in i träd och trädgård var stulen

Det första larmsamtalet från platsen inkom till polisen vid tjugo över tolv natten mot onsdagen. Enligt vittnesuppgifter ska fyra personen efter att de kolliderat mot ett träd i den aktuella trädgården flytt till fots från platsen.

Efter en polisanmälan som inkommit till polisen så har det nu uppdagats att den aktuella bilen var stulen. Bilens ägare hade tappat sina bilnycklar och efter att denne upptäckt det så gick hen ner till Genvägen i Östersund där bilen tidigare hade parkerats för att se till den och bilägaren upptäckte då att den var stulen.

Bilen som var en röd Peugot och den anmäldes som stulen under onsdagen och är alltså densamma som under natten mot onsdagen körts in i trädgården på Falkvägen.

Även den person som äger den aktuella trädgården i vilken bilen kraschades har gjort en polisanmälan om vårdslöshet i trafik. Denna anmälan är emellertid nerlagd. Detta på grund av att ingen bevittnat ögonblicket då bilen kördes in i trädgården.