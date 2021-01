Besked om distansundervisning på högstadier i Östersund kommer under eftermiddagen

Skolverkets pressmeddelande på torsdagen: "Regeringen öppnar nu för att elever i grundskolans högstadium kan få fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler eller i kollektivtrafiken. Innan ett sådant beslut kan tas behöver dock huvudmannen först ha konstaterat att övriga åtgärder är uttömda. Regeringen planerar att besluta om förordningsändringen på fredagen den 8 januari och beslutet kommer då träda i kraft den 11 januari 2021".

Östersund är länets största kommun där närmare 3000 högstadieelever kan komma att beröras.

– Alla rektorer får under dagen inkomma med lösningar hur de vill ha det. Förordningen säger att man i första hand ska ha närundervisning men om man inte kan hitta bra lösningar eller undvika trängsel och smittspridning så öppnar man upp för det det här och det är jättebra och välkommet, säger Karin Flodin till LT.

Det är alltså först under eftermiddagen på fredagen som definitiva beslut kommer att fattas av ordföranden i nämnden, Jananders Mattsson (M) tillsammans med förvaltningsledningen.

– Under dagen kommer vi få in besked från alla rektorer. Det är viktigt att påpeka att de inte fattar beslut själva utan det är huvudmannen, alltså nämnden, som ytterst fattar besluten tillsammans med förvaltningsledningen, säger Karin Flodin.

– Och jag kan tänka mig att i princip alla kommer att hitta någon form av speciallösning. Sedan är det skillnad på fjärrundervisning och distansundervisning. Fjärr är i realtid medan distansundervisning är ett undervisningspass med uppgifter som eleverna får jobba med, fortsätter Flodin.

# Hur ser det ut med smittspridningen i kommunens högstadieskolor just nu?

– Det har inte kommit in något alarmerande rapporter. Före jul hade vi en smitta på kastalskolan i Brunflo. Men det kom ju under sista stund där det blev en smitta under jullovet eller under sista skolveckan, säger hon.

– Nu är vi ordentligt på tå och jag har uppmanat verksamhetscheferna att de måsta ha väldigt nära kontakt med rektorerna så vi vet hur det ser ut med eventuell smittspridning.