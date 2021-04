Berta Magnusson är död – så minns hon av vännerna

Berta Magnusson föddes 6 oktober 1928 i Ede, Hammerdals socken. Största delen av sitt liv spenderade hon i Föllinge, där hon också var verksam som lärare.

Under hennes karriär har hon även skrivit lyrik, prosa, revyer, kabaréer, sångspel och tidningsartiklar.

Men det var just som högstadielärare som manusförfattaren och skådespelaren Jan Sundberg först kom i kontakt med Berta Magnusson.

– Med henne spelade vi mycket teater i skolan, men även efter skolan. Att vi fortfarande håller på med teater är till stor del hennes förtjänst, säger han.

Jan Sundberg menar att Berta Magnusson har haft stor betydelse för att så många i Jämtland kommit i kontakt med teater.

– Hon har haft stor betydelse för många. Hon har satt upp många bygdespel och är en stor anledning till att vi har en så stark teatertradition här. Under alla hennes år som lärare fanns det ett starkt forum för teater.

1979 drog Berta Magnusson igång den första revyn i Föllinge. Mats Hurtig minns arbetet.

– Jag var oerfaren och Berta invigde mig i branschen. Efter det har vi gjort många jobb ihop som Berta skrivit texter till. Hon betydde väldigt mycket för mig i starten av min karriär.

Mats Hurtig poängterar även Berta Magnussons roll för att bevara jamskan.

– Då var revyerna till 90 procent på jamska, och hon använde revyn som ett redskap för att bevara dialekten.

Mats Hurtig beskriver Berta Magnusson som drivande, energisk och kraftfull.

– Hon lärde mig väldigt mycket och har haft stor betydelse för den revyframgång som föddes i Jämtland.

Men inte minst var Berta Magnusson en god vän till Mats Hurtig.

– Vi kom att stå varandra nära och jag har många fina minnen av henne.

Berta Magnusson var produktiv; Mats Hurtig beskriver det som att hon "skrev oavbrutet" och "alltid hade något på gång".

Omkring 40 jämtländska bygdespel hann hon skriva under sin karriär. Hon har även varit en uppskattad föreläsare och hållit föredrag både på jamska och svenska.

Hon undervisade även i jamska i sitt arbete som lärare.

Engagemanget för jamskan och Jämtland har märkts av på flera sätt i Berta Magnussons karriär. Hon var bland annat den som i mitten av 1990-talet tog initiativ till kulturföreningen Barke, och dess teatergrupp Glesingan, som verkar för att vidareutveckla och värna den jämtländska kulturhistorien och jamskan.

1975 debuterade hon som författare med diktsamlingen "Jamtblomman". I sitt författarskap har hon ofta berört ämnen som hur landsbygdskulturen hotas av urbanisering.

Tillsammans med Olof Lindgren mottog Berta Magnusson Länstidningens kulturpris 1991.

Berta Magnusson ska av somnat in under lugna former på Mobacka äldreboende i Östersund.