Berit Svenningson om nya skivan: "Det känns mer på riktigt den här gången"

I Pålgård sitter bluesen i väggarna, i alla fall hemma hos Berit och Bosse Svenningson. På övervåningen har de inrett ett rum till musikstudio, där har skivan fått komma fram bit för bit, när tid och lust har funnits.

- Vi har hållit på i tre år, men inte hela tiden. Det kan ha gått ett halvår utan att vi gjort något, det har fått tagit den tid det tar och vi har inte känt någon press heller, säger Bosse.

Men nu är det gjort och arbetet har de gjort tillsammans även om Bosse främst har skrivit texterna och musiken. Berit sjunger, sonen Per spelar trummor, och piano har en kollega i Stockholm arrangerat.

- Det är jätteroligt att skriva men jag fegar ur lite grann och så får Bosse skriva i stället. Jag kan komma på ett tema vad jag vill att en låt ska handla om och så hjälps vi åt därifrån. Men jag skulle vilja skriva ännu mer, säger Berit.

Berit Svenningsson är sedan många år ett välkänt namn i blueskretsar och även den nya skivan har sitt avstamp i blusen, men den rymmer annat också.

- Den har en botten av blues men också lite funk och annat. Den sticker iväg åt olika håll. Många bluesband spelar mer "Chicagoblues" men vi har gjort det på vårt sätt, säger Bosse.

- Vi har försökt att göra den mer nutida och försöker hela tiden att utvecklas framåt. Etta James musik och hennes sound är bland annat en inspirationskälla, säger Berit.

Med nytt skivsläpp har också inspirationen och nytändningen till fortsatt musicerande kommit igång.

- Det känns som en liten nystart för framtida produktioner, säger Bosse och berättar vidare att en skiva på svenska vore roligt att göra framöver.

Hos familjen Svenningsson har musiken alltid funnits i hemmet och Berit berättar att de tre barnen är alla musikaliska. En dröm vore därför att göra en skiva där hela familjen medverkar.

- Vår son är ju med på trummor på den här skivan och jag skulle gärna vilja ha med mina två döttrar på nästa skiva på någon låt. Dom är bra på att sjunga och det skulle vara roligt. Vi gjorde en julskiva för några år sedan till släkten och på den var även våra barnbarn med, det var verkligen roligt, säger Berit.

Paret har släppt flera skivor tidigare, både enskilt och som bluesband. Men det här är första gången en skiva släpps med helt eget material. Titeln "Some kind of mystery" återfinns också som namnet på en av skivans låtar.

- Jag vägde mellan den och "Again and again" men jag tycker mycket om den här låten och ville ha en bra titel, därför tyckte jag den passade bra. Den handlar om funderingar kring livet så då fick det bli den som titel. Det känns mer på riktigt den här gången när allt är helt vårt eget, förutom två låtar.

Blir det någon turné för er framöver?

- Vi ska till Sollefteå i helgen och sen får vi se. Det brukar alltid dyka upp något.