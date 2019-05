Vägförening i Svenstavik stäms av lokalt fastighetsbolag

Nordros fastigheter i Svenstavik AB är en av de största andelsägarna i Svenstaviks vägförening. Därmed tillhör fastighetsbolaget de som får betala högst vägavgifter till föreningen varje år.

Nordros misstänker nu att vägföreningens ekonomi inte har skötts på ett korrekt sätt. En sak som har fått fastighetsbolagets företrädare att reagera är de kraftigt ökade kostnaderna för vinterväghållning.

I budgeten inför 2018 beräknades kostnaderna för att sköta om vägarna vintertid bli 265 000 kronor. I föreningens budget för 2019 ligger kostnaden på 700 000 kronor. En ökning med 164 procent.

Företrädarna för Nordros konstaterar att föreningen har tecknat ett avtal om vinterväghållning med ett åkeri som företräds av en person som samtidigt sitter i vägföreningens styrelse.

– Till och med en oinvigd person skulle väl studsa på det här. Det känns väldigt märkligt, säger Rickard Björklund som är styrelseordförande i Nordros-koncernen.

Han hänvisar till samfällighetslagen där det bland annat står: ”Styrelseledamot får ej taga befattning med angelägenhet i vilken han har ett väsentligt intresse som strider mot föreningens.”

Nordros fastigheter har även upptäckt andra brister i föreningens ekonomi och styrning. Bland annat att föreningen inte har följt lagstiftning och stadgar när det gäller att årligen avsätta pengar till underhåll av vägar.

Bristerna har lett till att bolaget lämnat in en stämningsansökan till Östersunds tingsrätt. Nordros vill att domstolen ska upphäva föreningens beslut om 2019 års budget och vägavgifter.

Göran Gabrielsson har de senaste åren suttit som ordförande i Svenstaviks vägförening, men lämnade uppdraget i samband med årsstämman för en och en halv månad sedan. När det gäller frågan om vinterväghållning förklarar han att det inte fanns några andra alternativ.

– I oktober förra året stod vi utan entreprenör för att sköta underhållet och då hade vi inget val även om det blev betydligt dyrare än det hade varit tidigare.

Göran Gabrielsson säger att föreningen under förra året vid två tillfällen försökte upphandla vinterväghållningen. Men det kom inte in några anbud. Till sist tvingades föreningen välja det enda alternativ som fanns. Att priset blev högt berodde till bland annat på att åkeriföretaget behövde ta in extra personal för att hinna med uppdraget säger Göran Gabrielsson.

Han förklarar också att den person som sitter i vägföreningens styrelse, och som pekas ut som partisk av Nordros, inte har haft med avtalet att göra och själv inte jobbar i det företag som har fått uppdraget.

– Jag känner inte att det här skulle vara något problem och har svårt att tro att det finns någon annan än Nordros som gör det, säger Göran Gabrielsson.

Han tillägger att det avtal om vinterväghållning som föreningen har haft med Reaxcer upphandlades år 2003 och därefter bara har räknats upp med ett årligt index. Sannolikt har det lett till ett mycket lågt pris menar Göran Gabrielsson.

Den före detta ordförande säger också att det bolag som haft uppdraget att sköta vägarna den gångna vintern är samma företag som haft uppdraget tidigare, fast då via Reaxcer.

Svenstaviks vägförening meddelar att uppdraget att sköta om vägarna i samhället just nu är ute på en ny upphandlingsrunda.