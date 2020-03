Bergs kommun gör flera satsningar i coronatider – och undersöker hur de kan göra mer

Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande, säger att syftet med presentkortet är dels att visa uppskattning till kommunens personal och dels för att stötta lokala företagare. Lokala näringsidkare ska ha vittnat om hur ändrade köpmönster och minskat antal besökare har drabbat deras verksamheter.

Bergs kommun har 1600 medborgare över 70 år som kommer få sina matinköp hemkörda, för att undvika att utsättas för smittspridningsrisker. I vissa fall kan andra riskgrupper ges samma möjlighet, men då efter biståndshandläggning.

Therese Kärngard säger att alla livsmedelsbutiker är anslutna nu. Utöver detta vill man stötta kulturen.

- Vi anlitar kulturarbetare just nu för att göra digitala kulturevenemang, under projektnamnet "Kulturen kommer in". Anders och Maja Hedén ¨blir först ut, och det kommer fler. Det är för att de som är isolerade ska få ett avbrott i tristessen när man inte kan röra sig som förut. Alla som bor på särskilt boende kan ta del av det här kulturevenemanget.

- Vi tittar även på hur vi kan stötta föreningslivet just nu. Föreningslivet är en jätteviktig del i Bergs kommun och den ideella sektorn är det som driver på fritiden i kommunen. De drabbas hårt när evenemang ställs in som hade bringat intäkter för att klara sina fasta avgifter och vi tittar på hur vi ska hjälpa dem. Vi kommer att lägga till en tilläggsfinansiering av drift och underhållsstöd, som går till de föreningar som har fasta kostnader, säger Therese Kärngard.