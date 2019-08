Bergqvist efter utlåningen – ser ut att lämna ÖFK: "Har gjort min tid i Östersund"

I slutet på mars gjorde ÖFK offentligt att man lånar ut den hårdföre mittbacken Douglas Bergqvist. Destinationen var sydvästra Norge och Haugesund.

Lite drygt fyra månader senare har ÖFK–lånet hunnit med att spela nio matcher i den norska högstaligan, Elitserien, tre norska cupen–matcher och samtliga fyra kvalmatcher till Europa League.

Och det har gått bra.

Så bra att det under tisdagen stod klart att mittbacken – som varit en viktig kugge i laget under Europa League–kvalet – stannar i Haugesund säsongen ut.

– Douglas har verkligen visat framfötterna och varit en bidragande faktor för oss både på och utanför planen. Vi är naturligtvis väldigt tillfreds med att ha hittat en lösning som innebär att han fullföljer säsongen här i Haugesund, säger klubbens sportchef Eirik Opedal .

Det är onsdag eftermiddag och dagen innan den första matchen mot PSV Eindhoven i Europa Leagues tredje kvalrunda, som Sporten pratar med Douglas. Han har precis kommit hem efter dagens träning med laget.

– Jag har det jättebra här, meddelar han.

Hur var förväntningarna innan du åkte?

– Allt kom rätt snabbt. Jag hade förväntningar på mer speltid i början, faktiskt. Då blev det inget, men det har gått bra det senaste så jag har fått spela mer både i serien, cupen och i Europa League.

Just Europa League är något Bergqvist har erfarenhet av från sin tid i ÖFK och det är något han tagit med sig till Haugesund.

- Jo, absolut. Vi har en väldigt ung trupp, jag har varit den näst äldsta spelaren de senaste matcherna och jag är bara 26, säger Douglas och fortsätter:

– Jag känner att jag tar in bra erfarenhet i laget, speciellt från min tidigare resa i Europa League. Jag är väldigt tacksam för resan jag gjorde med Östersund, det hjälper absolut resan jag gör just nu med Haugesund.

Den norska ligaåttan har tagit sig förbi både nordirländska Cliftonville och österrikiska Sturm Graz och ställs mot det nederländska storlaget PSV Eindhover i den tredje kvalrundan till Europa League på torsdagskvällen.

Hur är det att möta sådana europeiska storlag igen?

– Det är helt fantastiskt, jag gjorde ju en liknande resa med Östersund för några år sen så jag vet hur kul det är att vara med på en sån här resa, säger han.

– Det var också delvis därför jag valde att komma hit till Haugesund, jag kände att det är attraktivt med Europa League–spelet. Vi har dessutom börjat bra, så det är bara att fortsätta.

Tror du ni har en chans mot PSV?

– Klart vi har en chans. Det visade vi inte minst med Östersund och hur långt vi gick då. Ingenting är omöjligt, inget berg är för stort att klättra. Vi vet att det som står framför oss är tufft, men vi går in i det med självförtroende och kommer ge järnet.

I ligan har det gått desto sämre. Efter drygt halva säsongen parkerar laget på en åttondeplats. Men Douglas kan inte riktigt sätta fingret på vad det är som inte stämmer i ligaspelet.

– Jag vet inte riktigt. Vi har haft rätt mycket skador och har fått byta rätt mycket, samtidigt som vi inte riktigt har hittat formen i ligan än. Truppen är inte heller så stor som vi hade velat. Men vi är ändå bara halvvägs in på säsongen, så det återstår fortfarande många matcher att plocka poäng ifrån innan det är klart.

I jakten på poäng kommer nu Haugesund kunna ta hjälp av Douglas Bergqvists tjänster, då mittbackens låneavtal igår förlängdes till slutet av säsongen.

- Det känns jättebra med en förlängning, särskilt med allt som pågår just nu. Jag tycker att jag kommit in i laget och allt på ett bra sätt. Det känns positivt. Vi är en skön grupp och är i bra form just nu, så det är bara att fortsätta som vi gör, säger han.

Hur skiljer sig svensk och norsk fotboll åt?

- Fotbollen i Sverige är lite mer "possession based", där är det mer bollrull och passningsspel. Den norska ligan är mer direkt och med ett lite högre tempo. Annars är ligorna väldigt lika, kanske skillnaden att det finns fler större lag i allsvenskan än vad det finns här i Norge.

Föredrar du svensk eller norsk fotboll?

- Det kvittar, jag har spelat i Sverige rätt länge nu, så det är kul att testa nåt annat. Jag tvingas jobba mer på ett annat sätt här och det är bara positivt för mig.

Ditt kontrakt med ÖFK går ut efter säsongen.

- Nej, jag tar det dag för dag. Jag spelar ut året här i Haugesund, så får vi se vad som händer. Jag tänker inte så långt.

Är det ett alternativ att förlänga med ÖFK? Saknar du klubben?

- Nej, inte som det ser ut nu. Jag känner på något sätt att jag gjort min tid där i Östersund och jag kände att jag behövde en ny utmaning. Det är klart jag saknar grabbarna och laget, de är nära mitt hjärta då jag var där så länge. Men jag ser inte saknad som en sån stor grej, jag ser bara framåt mot alla positiva grejer som kommer.

Så har det gått för Haugesund i kvalet till Europa League – match för match

Kvalrunda 1 – slog ut nordirländska Cliftonville med totalt 6–1 (1–0 borta och 5–1 hemma).

Kvalrunda 2 – slog ut österrikiska Sturm med totalt 3–2 (2–0 hemma och 1–2 borta).

Kvalrunda 3 – ställs mot nederländska storlaget PSV Eindhoven hemma på Haugesund Stadion ikväll 19:00 och på PSV:s hemmaarena Philips Stadion nästa torsdag, 15 augusti.

Play off – vid avancemang från tredje kvalrundan.

Gruppspel – vid avancemang från play off.