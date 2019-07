Bejublat framträdande när rocken kom till Döda fallet

När rocken kom till Sveg part 2 tar avstamp i det gyllene året 1957. Kingen berättar om när Åke Hallgren från Hedeviken säger att han lyckas ratta in radio Luxemburg och kan i AGA-radions brus höra Elvis spela. Sant eller inte? Den som var där fick veta.

Del 2 av Kingens musikaliska uppväxthistoria lirar sedan vidare med anekdoter och historier, både från Kingen och andra musikprofilers uppväxt med den växande rockmusiken i Härjedalen och hur den påverkade deras liv. Det är alltifrån Roland Cedermarks legendariska spelningar i trakten, skjortbyten och röj så dansbanorna skakade till boogie woogie-minnen från en fäbodvall i Härjedalen. Allt varvat med nostalgiska låtar.

Kingens fingerfärdighet på piano, kvalitativa musikalitet till fängslande berättarröst är förstås också med denna kväll. Till sällskap fanns minst lika duktiga musikerna Morgan Jönsson och Staffan Westfält vid hans sida för ackompanjemang.

Avslutade kvällen gjorde han med en av sina egna höjdare till låtar, "Mary-Ann" och nykomlingen "It's all about groove".