Buszka ersätter Brlek som andrecoach: "Vi får se om vi kompletterar teamet"

Det blir som väntat tredjecoachen Wiktor Buszka som kliver in och fyller tomrummet efter Zeljko Brlek. Han uppgraderas därmed till förste assistent coach.

– Utifrån den situation som har uppkommit är det här den bästa lösningen. Wiktor är ju inkörd i säsongen, säger klubbdirektör Peter Johansson.

Buszka kom till Jämtland inför säsongen 2016/17, då rekryterad från Eos (Lund) till Östersund Baskets nyblivna damligalag. Hans roll var som "tvåa" bakom Alberto Garcia.

I fjol fick han plötsligt ta över som headcoach i division 1, sedan Hans Vågström hoppat av på grund av för hög arbetsbelastning. Det i ett läge då han samtidigt var huvudansvarig för Jämtland U i division 1.

Under fjolårshösten hade Wiktor Buszka ansvaret både för ÖB:s damer o-c-h Jämtland U. Den ekvationen var förstås närapå omöjlig att klara av under en hel säsong, och under våren ersattes han i ÖB av Krister Blomgren.

Därefter gled han mer och över till Jämtland Basket. I år har han varit tredjecoach från början, med ett utökat ansvar på träningarna. Buszka har bland annat fått leda uppvärmningarna.

– Wiktor har också gjort mycket jobb med videoanalyser, vilket blir allt viktigare.

Torbjörn Gehrkes totalt sex år långa och nära samarbete med Zeljko Brlek är förstås inget som kan ersättas i en handvändning.

– Det kommer att bli ett brutalt tomrum efter Zeljko. Men Wiktor är väldigt duktig, även om han inte har lika mycket rutin. De är också olika som coacher, Wiktor har lite andra infallsvinklar under en match, berättar Gehrke.

Kommer ni att fortsätta säsongen ut med er två i coachstaben?

– Vi får se. Eventuellt kompletterar vi med en tredje person, men då måste det vara rätt. I så fall behöver det vara en kompetent person som spelarna verkligen lyssnar till.