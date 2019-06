Frankrike gruppsegrare efter svenska misstag – nu väntar Lettland i åttondelsfinalen

Under söndagskvällen väntade den sista gruppspelsmatchen för Sverige i basket-EM mot förhandsfavoriten Frankrike.

Trots att Sverige var klara för slutspel oavsett vinst eller förlust, var matchen högintressant.

Tidigare under söndagen skrällde ett skadedrabbat Montenegro rejält och slog ut Tjeckien ur mästerskapet – vilket resulterade i att förstaplatsen i gruppen stod mellan Frankrike och Sverige.

Matchen började något trevande från bägge lagen. Det var först efter två spelade minuter som Frankrike lyckades sätta matchens första två poäng, därefter försökte svenskorna att kvittera, men ett effektivt försvarsspel av Frankrike satte stopp.

När den första perioden var över hade fransyskorna skapat sig ett åtta poäng stort försprång. Sverige fick fortsätta jaga kvittering resten av matchen, det var först i matchens slutminuter som blågult började närma sig.

Men svenskorna hann aldrig i kapp. När matchen var över stod det 65-71 på resultattavlan.

Tre heta punkter från matchen

Poängsnål inledning

Att Frankrike skulle vara defensivt skickliga kom inte som någon överraskning – men de gjorde det oerhört svårt för Sverige. Svenskorna hade problem att kom in under korgen och fick förlita sig på trepoängsskyttet – men det fungerade dessvärre sådär under söndagskvällen.

För många svenska misstag

Frankrikes offensiva skicklighet ska inte förminskas, men många poäng som fransyskorna kunde göra var efter rena bjudningar från Sveriges sida. Inte nog med att svenskorna hade svårigheter att hitta korgen, så var passningsspelet stundtals, särskilt i inledningen av den tredje perioden, under all kritik. Lyckligtvis förbättrades dock spelet i den fjärde perioden.

Chans till revansch – redan i morgon

Ja, redan i morgon, måndag, väntar alltså en åttondelsfinal mot värdnationen Lettland. Då är seger ett måste – annars är mästerskapet slut för svensk del. Kanske kommer spelet att se bättre ut med kniven mot strupen? Det återstår att se.

Matchens bästa spelare:

Franska Sandrine Gruda var matchens största stjärna. Sverige lyckades inte stoppa henne och hon noterades för 16 poäng.

Sett till Sveriges trupp var det Elin Eldebrink som var den stora stjärnan. Hon vaknade verkligen till under den andra perioden. Var inte bara en defensiv stjärna – utan också ett offensivt geni. Låg bakom många aktioner som gjorde att Sverige trots allt kunde hålla sig kvar i matchen trots att Frankrike hade utökat sin ledning.

Matchfakta

Basket-EM

Sverige – Frankrike 65-71 (9-17, 16-18, 16-16, 24-20)

Matchfaktan uppdateras inom kort.