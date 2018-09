Klart: Sportkanalen och C More sänder basketligan: "Ett fantastiskt steg"

Minst 20 matcher direktsänds via Sportkanalen och Cmore och flertalet av matcherna kommer att sändas på söndagar innan NBA-sändningarna drar igång.

– Nu tar basketen i Sverige ett nytt stort steg. Från att ha visat alla matcher på vår egen playkanal, till att nu sända 20-25 matcher på C More och Sportkanalen. Vi ser det som ett fantastiskt steg för en ökad exponering av svensk basket, säger Bo Sundberg, styrelseledamot i Föreningen Basketligan herr, i ett pressmeddelande.

Helgen 3-4 november ska de första matcherna sändas i Sportkanalen. Det är ännu inte klart vilka matcher som sänds. Även slutspelet kommer sändas i Cmore:s kanaler.

– Vi är väldigt nöjda med att få in både svensk dam- och herrbasket i vårt utbud som en del i vår stora satsning på svensk sport. Det känns kul att vi nu kan erbjuda både världens bästa basket och Sveriges bästa basket på våra kanaler, säger Rickard Segeborn, programchef sport på TV4 och C More.

Läs också:

Jämtland föll i cupfinalen i Huskvarna: "Jag är arg och irriterad – det var en onödig förlust"