Avslöjar: Här är Huescas bud till ÖFK och dokument med Ghoddos underskrift – idag togs fallet upp av Cas

Ett stenhårt straff för kontraktsbrott gjorde att Östersunds FK och Saman Ghoddos under dagen varit föremål för en hearing med Cas.

Anledningen är att parterna överklagat den dom, som bland annat innehöll en kompensationsavgift på fyra miljoner euro till den spanska klubben SD Huesca, som Fifa delade ut i slutet av augusti förra året.

Historien har varit en utdragen process och tog sin början redan i augusti 2018.

Då var Ghoddos kanske hela allsvenskans hetaste spelare.

Med nio mål och tre assist på 15 ligamatcher, samt spel för Iran under VM i Ryssland samma sommar, gjorde han sin sista match i ÖFK-tröjan som matchhjälte i 2–0-segern hemma mot Kalmar.

Dagarna innan hade bilder på anfallaren, poserande med Quique Pina som agerade mellanhand för den spanska La Liga-nykomlingen Huesca, spridits på sociala medier. Sportbladet uppgav att flytten till nordöstra Spanien var klar och att Ghoddos inom kort skulle presenteras av klubben.

Men på presskonferensen efter matchen mot Kalmar berättade Ghoddos att ÖFK accepterat ett bud från en helt annan klubb.

– Det är väl ganska nytt, jag var och besökte en klubb i Spanien för att bekanta mig för klubben men nu är det så att vi har accepterat ett bud från Rennes i Frankrike, sa Ghoddos.

Enligt den rapport som Fifa grundade sitt beslut på hade ÖFK då redan accepterat ett bud från Huesca värt tre miljoner euro.

Sporten har tagit del av budet som adresserades till dåvarande ordföranden Daniel Kindberg och kan i dag visa detaljerna för vad en företrädare i ÖFK ska ha svarat ”the offer is ok; can you draft an agreement contract?” på.

Vad det var för papper som Ghoddos såg ut att ha skrivit på i Spanien var han aldrig särskilt intresserad av att berätta.

När frågan kom upp under presskonferensen efter matchen mot Kalmar svarade han:

– Det är mellan mig och den klubben vad jag skrev på där.

Nu kan dock Sporten visa ett av dokumenten som ÖFK:s förre stjärnanfallare satte sin kråka på.

Dokumentet har överskriften ”Bilaga till kontrakt för professionell fotbollsspelare mellan parterna”, där Ghoddos är en av dessa, och beskriver hur båda parter ”erkänner de rättigheter och skyldigheter som avtalet reglerar”.

Bland annat står det under den första punkten att parterna förbinder sig till ett avtal om fyra säsonger, från 7 augusti 2018 till 30 juni 2022.

Längst ner syns Ghoddos namnteckning.

Enligt Fifas rapport var ÖFK medvetna om att han tecknade ett avtal med Huesca men tillbaka i Sverige ska ÖFK ha försökt övertala, enligt Ghoddos rent av hota, sin spelare att skriva under en uppsägning av avtalet.

Något som han motvilligt ska ha gjort.

Samma rapport sa att Huesca tog kontakt med Rennes för att förklara den uppkomna situationen, vilket ledde till att den franska klubben drog sig ur affären.

Som bekant hamnade Ghoddos i stället fyrtio mil nordost om den franska kuststaden, i Ligue 1-nykomlingen Amiens.

Men tiden där blev minst sagt turbulent till följd av Fifas dom, som också innehöll fyra månaders avstängning från spel, vilket Ghoddos aldrig överklagade.

Under måndagen har ärendet varit uppe i Cas för förhandling. När beslut meddelas är fortfarande oklart och det enda ÖFK sagt på förhand kom från ordföranden Mathias Rasteby då han till Sporten sa att han var optimistisk.