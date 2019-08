Även i dagsljus är det flera jävlar som bryr sig om Albin Lee Meldau

"Inte en jävel som brydde sig tills det var det."

Albin Lee Meldau öppnar fredagens festival. Han beskriver tiden då han verkade i skymundan som ensam och framför "Lou Lou". Låten skrev han som 19-åring, men det var först för tre år sedan som den blev en stor hit – utomlands. Det krävde ett folkligt tv-program som ”Så mycket bättre” för att svenska folket skulle få upp ögonen för honom. Och då knockade han alla, inklusive undertecknad, rejält.

Ett originellt, sugande rörelseschema och en bluesig soulröst i världsklass, som går att använda som ett skarpt instrument, hör till vinnarreceptet och det lever han även upp till i kväll när han bjuder på låtar som "The weight is gone", " Min favoritvals", "Bloodshot" och "Same boat". Den sistnämnda, som handlar om båtflyktingar, har han skrivit tillsammans med keyboardisten Calle Stenbeck och med den får konserten en särskild nerv.

Men det går inte att låta bli att tänka på den där 19-åringen som redan då hade förmågan att uttrycka den bitterljuva kärleken till Lou Lou i ord. Det är den där såriga smärtan i hela Albin Lee Meldaus uppenbarelse som gör hans artisteri. Han var en ung man med en gammal själ och det är han fortfarande. Missbruket och den destruktiva kärleken är två teman i hans liv och det är de också genom hela spelningen.

Nyligen släppte han en låt på svenska eftersom det "gick så bra" i "Så mycket bättre". I "Kom för mig" jämför han sitt drogberoende med sex för att få oss att förstå bättre. Det är den starkast lysande låten på konserten och första singeln på ett helt album på svenska. Det bådar gott.

Han är avslappnad, det märks att han har lång erfarenhet av scenen. Men helst skulle jag vilja se honom på en skitig, rökig (ja, rökig) pub någonstans i en brokig hamn för att komma närmare det där såret.

Det är för soligt, för tidigt på kvällen och Albin Lee Meldau gör sig bäst på skuggsidan.

Men även i dagsljus är det flera jävlar som bryr sig.

Recension

Betyg: 3

Artist: Albin Lee Meldau

Scen: Stortorget

Dag: Fredag