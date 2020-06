Avbokningarna till Hävvi i Glen haglade in – Elaine Asp om livet som företagare under pandemin: ”Det var som att vrida på en strömbrytare”

Som fyraåring bestämde hon sig för att bli kock. Hennes mormor var en välkänd kokerska som hade arbetat på diverse fjällhotell och värdshus i Jämtland och Härjedalen. Hon hade en stor kunskap om råvaror och kokkonst och Elaine bestämde sig tidigt att hon ville bli som sin stora förebild - sin momma.

– Hon visade sådan respekt för råvarorna och det var svårt att bli annat än uppslukad, säger hon.

Efter gymnasiet läste Elaine vidare på en hotell- och turismutbildning i Vilhelmina. Där fick hon lära sig mer om matlagning, utomhusmatlagning, samt uteliv. Därefter jobbade hon med matlagning i fjällvärlden, men hon kände ändå att något fattades. Hon trivdes inte med matlagningen eller råvarorna som hon arbetade med.

– Det är inte det här jag vill, tänkte hon.

Efter en stressig period arbetsmässigt gick hon in i väggen och förlorade sin pappa inom en kort tid. Hennes pappa var hennes andra stora förebild i livet - han som hade lärt henne om jakt, hundar, skog och fiske - och som var hennes stora trygghet.

Livet ledde henne därefter iväg från restaurangbranschen i ett par år. År 2009 återvände hon dock istället fylld med ny drivkraft och med fröet till den egna verksamheten Hävvi i Glen som hon drivit därefter. Fröet såddes efter att människor hade blivit som lyriska över hennes egen matlagning som hon hållit på med, vid sidan, i liten skala. De hade uppmuntrat henne att satsa på eget.

– Tänk om jag får laga mat på mitt sätt? Tänkte hon.

Hon ville laga mat så som hon hade blivit lärd av sin momma och sin pappa. Hon har också sedan dess lagat den mat som hon velat, med de råvaror som hon velat använda och kunnat vara stolt över maten hon serverat. Hävvi betyder självklart på samiska.

Samtidigt har Elaines verksamhet liksom många andras drabbats hårt av coronakrisen. Den tionde mars började avbokningarna hos Hävvi i Glen hagla in och situationen övergick snart till en kris och till ett faktum.

– Det var som att vrida på en strömbrytare, konstaterar Elaine.

Förberedelser inför säsongen och intäkter för till exempel dryck, råvaror och bokningar gick i mångt och mycket förlorade. Vart skulle hon vända sig nu och kunde hon göra något? Hon kontaktade bank och försäkringsbolag för att få råd.

– Överallt var det nej, säger hon.

Situationen fick henne att känna sig ensam och hon tappade till viss del tron, men hon är inte den som ger upp.

– Man är tvungen att försöka tänka ännu nyare, ännu bättre, ännu effektivare och slipa allt för att det ska gå runt.

Hon blev tvungen att hitta nya sätt att få in pengar. Restaurangen höll hon öppen tills den 19 april, men den blev en börda på grund av den ansträngda situationen.

Istället kom konceptet Reko-ring att spela en avgörande roll för verksamhetens ekonomi.

– Det var bara att svälja och kavla upp armarna - jag måste få till produkter, tänkte hon och körde på.

Tankarna hade också börjat vandra kring att öppna servering och gårdsbutik vid hennes hem i Oviken. När engagemanget i Reko-ring hade börjat snurra, tyckte hon att det var dags att starta upp detta - något som folk i området hade efterfrågat.

– Här finns det tolv hektar kohage att sitta i, konstaterar hon om serveringen som nu är i full gång.

Då vi träffas är det dock lätt att förstå att det varit en tuff vår för Elaine och att det fortsatt är en speciell tid som råder.

Samtidigt finns det ljusglimtar och Elaine skiner upp då hon berättar om den positiva nyheten som kom till henne under mars månad.

Mitt under den värsta perioden fick hon ett mail som kom att glädja henne mycket.

– Du har tagit silver i världen, stod det. Hon hade medalj i en internationell tävling som boken automatiskt hade gått vidare till efter vinsten som "årets kokbok i Sverige 2019" i fjol.

VM-silvret för boken "Hävvi = Självklart, Sydsamisk mat tolkad av Elaine Asp", med utmärkelsen "best book of the year in all categories" eller årets bästa bok i alla kategorier var ett faktum. Boken som blev klar förra året och som redan hade vunnit pris på regional och nationell nivå, hade nu vunnit pris i den internationella tävlingen "Gourmand world cookbook award".

– Mitt i allt elände så kommet det där, säger Elaine.

Någon prisutdelning blev det dock inte i år i Frankrike, men om allt går enligt planerna så får hon istället åka till Kina nästa år.

Där väntar den internationella prisutdelningen för hennes egen bok “Hävvi = Självklart, Sydsamisk mat tolkad av Elaine Asp”.

– Det här är en bok som ska hålla i evinnerlig tid, precis som jag vill att naturen och den jord vi brukar ska hålla i evinnerlig tid. Det är också så som vi tänker kring råvarorna, säger Elaine.