Atle Morseth Edvinsson: Polisanmälan mot Fjällmaraton är otroligt lagom

Under juli och augusti genomförs tävlingarna som går under samlingsnamnet Fjällmaraton i västra Jämtland. Det är ett antal lopp som spänner mellan 250 meter och tio mil. Jag sprang ett av de loppen för några år sedan, det var 13 fruktansvärda kilometer i fantastisk miljö runt Välliste som kan rekommenderas till andra självspäkare.

I år följer jag tävlingarna från sofflocket via bilder på löpare i flödet, vilket har varit en trevlig påminnelse om att vi trots coronaviruset kan göra några av de saker vi brukar göra. Under tisdagen blev det dock tydligt att tävlingarna inte alls genomförs under några vanliga omständigheter.

Polisen själv har polisanmält Fjällmaratons arrangör. Anledningen är att loppet på tio mil har genomförts utan tillstånd från polisen, vilket krävs enligt ordningslagen. Till saken hör att 90 personer deltog i loppet, vilket ju överstiger begränsningen på 50 personer vid offentliga tillställningar.

I en artikel i LT beskrivs det som att polisen och arrangören haft ett tätt samarbete vad gäller de flesta av loppen, men att det i ett fall inte har hunnit ges något tillstånd. Trots det har tävlingen genomförts. Arrangören beskriver det som “en kniv i ryggen” att polisen trots deras täta samarbete valt att polisanmäla på grund av detta enda lopp som genomfördes felaktigt.

Det är något som skaver med att en anmälan riktas mot en tävling där deltagarna är utspridda på en sträcka om 10 mil i fjällen, även om det handlar om 90 personer. Som jämförelse riskerar ingen en polisanmälan för att man gett sig ut och vandrat, hela Sveriges nya fritidsintresse, på leder där man träffar på folk mest hela tiden. Man kan förstå arrangörens upprördhet.

Samtidigt framstår detta för mig som det perfekta exemplet på den svenska coronahanteringen.

I viss mån har livet kunnat pågå som vanligt: vi har kunnat gå på uteserveringar om ägarna har tillräckligt avstånd mellan borden, vi har ännu inga påbud om ansiktsmasker och gränserna till våra grannländer är alltjämt öppna. Sådana omständigheter har i andra länders medier hållits som bevis på att den svenska staten är slapphänt i en global kris.

Sverige har under våren och sommaren framställts som slarvpellen i norr som saknar förmågan att ta i med hårdhandskarna. Men riktigt så är det ju inte, vilket anmälan mot Fjällmaraton visar.

Den svenska coronastrategin har i mycket byggt på “frihet under ansvar”, vilket kräver att var och en faktiskt tar sitt ansvar. Att arrangören bakom Fjällmaraton utreds för att ha genomfört ett lopp utan tillstånd framstår plötsligt som helt logiskt när man ser det genom lagens torra raster. Lag är lag och följs den inte får det konsekvenser, med rätta.

I landet lagom går det att låta livet pågå i mer eller mindre samma utsträckning som tidigare, så länge vi håller oss till de regler som faktiskt finns.

Det framstår som väl avvägt i en värld där länder tycks tävla om vem som kan komma med de mest ingripande åtgärderna.