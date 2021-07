Ås trädgård öppnar tillfällig restaurang under sommaren: ”Det känns som om Åsborna har längtat efter det här”

Ett gammalt garage på Ås trädgård har under sommaren byggts om till restaurang.

Arvid Lorentzon, som till vardags jobbar som på mathantverkscentrum Eldrimner i Ås, har tillsammans med Jorun Olsson, som driver Ås trädgård, öppnat restaurangen med fokus på pizza.

Ett par dagar efter öppnandet kan paret konstatera att konceptet ser ut att fungera och att reaktionerna varit mycket positiva.

– Det känns som om Åsborna har längtat efter det här. Det är jättekul att det är så uppskattat, säger Arvid Lorentzon medan han knådar degen som ska bli pizzabottnar till kvällen.

All mat som kommer att serveras under sommaren blir lokal och vegetarisk.

– Tanken är att råvarorna ska komma från Ås trädgård, säger Arvid Lorentzon.

Det är inte första gången det skapas tillfälliga restauranger i Ås. Jorun Olsson har bjudit in kockar till trädgården med viss regelbundenhet under flera år.

– Arvid har haft med sig pizzaugnen hit tidigare och för några år sedan arrangerade vi en stor middag med musikunderhållning där över 100 personer kom, säger Jorun Olsson.

Tanken på en sommarrestaurang vid Ås trädgård har funnits i flera års tid men det var först i våras som Arvid hörde av sig till Jorun och planerna blev verklighet.

– Idéen är att erbjuda god, vällagad mat med råvaror härifrån som är i säsong. Det var vi båda överens om direkt, säger Arvid Lorentzon.

Just den här dagen ska regnet komma in under eftermiddagen och borden och stolarna har flyttats in från gräsmattan på gården till en byggnad intill butiken.

– Det är praktiskt när vi har utrymme. Då har vi möjlighet att anpassa oss efter vädret, konstaterar Jorun Olsson.

Två kvällar i veckan, onsdagar och fredagar, kommer man att servera. På tisdagar och torsdagar ska restaurangen ha öppet under dagarna för lunchgäster.

– Vissa lördagar kommer vi även att erbjuda en lite ambitiösare trerätters middag. Då kommer det att bli en riktig matupplevelse, något alldeles extra, säger Jorun Olsson.

Fram till mitten av september ska restaurangen vara öppen. Sedan får sommaren utvärderas innan man fattar beslut om en eventuell fortsättning.

– Vi ser det som en provsommar i år. Blir det uppskattat så kanske vi fortsätter eller utvecklar konceptet ytterligare nästa år, säger Arvid Lorentzon.

