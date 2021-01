Årets stora strömmade premiärer du inte får missa

Tunna blå linjen. Polisserien som utspelar sig i ett fiktivt Malmö, är skriven av manusförfattaren Cilla Jackert och har beskrivits som en hyllning till ”Spanarna på Hill Street”. I rollerna syns bland annat Amanda Jansson, Oscar Töringe och Gizem Erdogan. Serien som består av tio entimmeslånga avsnitt visas på SVT med premiär i början av året.

Snabba cash. Netflix fortsätter berätta historien om JW:s resa in i den kriminella världen, den här gången i serieformat. Handlingen utspelar sig tio år efter händelserna i filmserien och författaren Jens Lapidus har utvecklat berättelsen tillsammans med manusförfattaren Oskar Söderlund. Evin Ahmad som bland annat medverkar i Netflix ”Störst av allt” och andra säsongen av ”The rain” spelar huvudrollen. Serien har premiär på Netflix någon gång under året.

Vinterviken 2021. Filmen som utspelar sig i Stockholm 2021 är baserad på Mats Wahls roman ”Vinterviken” och berättar kärlekshistorien mellan E lisabeth och John-John som är uppväxta i samma stad men som lever ljusår ifrån varandra. Elsa Öhrn gör debut i rollen som Elisabeth och Mustapha Aarab rollen som John-John. På rollistan finns även Magnus Krepper, Loreen och Marika Lagercrantz. Filmen har premiär 2021 på Netflix och sänds 2022 på SVT.

Stranger Things – säsong 4. Inspelningarna av den 80-tals inspirerade science fiction-serien påbörjades igen i oktober förra året efter ett längre uppehåll på grund av corona. Det fick fans jorden runt att börja hoppas på att säsong fyra släpps någon gång under året. Innan pandemin gick rykten om att serien skulle kunna ha premiär på Netflix redan i början av året – men på grund av uppehållet finns risken att det dröjer tills i slutet. Det går att anta att Eleven (Milly Bobby Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Mike (Finn Wolfhard), Lucas (Caleb McLaughlin) och Will (Noah Schnapp) åter ses i sina roller. Netflix har också bekräftat att David Harbour kommer tillbaka i rollen som Hopper.

Eagles och Festen – säsong 3. Två av SVT:s mest sedda ungdomsserier gör comeback under första halvan av 2021. I ”Eagels” får tittaren följa fyra ungdomar i en svensk småstad där kärlek, rivalitet och vänskap varvas med en stenhård hockeysatsning och drömmar om en annan framtid. I huvudrollerna syns bland annat Alva Bratt, Edvard Olsson, Adrian Öjvindsson, Sarah Gustafsson och Yandeh Sallah. I ”Festen” är det sju ungdomar i Malmö i fokus när ämnen som intriger, vänskap, hemligheter, kärlek, svek och dramatiska uppgörelser avhandlas. Serien skrivs och regisseras av Maria Karlsson Thörnqvist. ”Eagles” säsong 3 och ”Festen” säsong 3 är på tio avsnitt vardera och har premiär i år i SVT Play.

Bert. C More gör en ny komediserie om tonårskillen Bert som bygger på den populära bokserien av Anders Jacobsson and Sören Olsson. Tonårskillen Bert spelas av 15-åriga Adrian Macéus som i jakten på kärlek stöter på alla möjliga form av hinder. Vid sin sida har Bert kompisarna Åke (Samy Karlsson Fariat), Lill-Erik (Arvid Bergelv) och Thora (Lily Wahlsteen). Serien består av 10 avsnitt och har premiär i vår.

The Handmaid’s Tale – säsong 4. Ett av HBO:s stora dragplåster återvänder i år. Fans har redan väntat länge på att serien ska göra comeback och det dystopiska dramat har försenats av både coronaviruset och av det faktum att Margaret Atwood släppte en ny novell som påverkade seriens story. Elisabeth Moss förväntas reprisera rollen som June Osborne, Yvonne Strahovski som Serena Joy och Ann Dowd som tant Lydia.

Dystopia. Viaplays nya originalserie ”Dystopia” handlar om ett gäng kompisar som åker till en övergiven fabrik för att arrangera ett postapokalyptiskt rollspel. Där börjar oväntade saker att hända. Serien är NENT Groups tredje originalserie med skräckinslag, efter ”Cryptid” och ”Svartsjön”. I rollerna syns bland annat Madeleine Martin, Happy Jankell, Johan Hedenberg och Johan Hafezi. ”Dystopia” består av åtta avsnitt och har nordisk premiär på Viaplay under året.

Ensam. Discovery Networks Sverige gör en svensk version av överlevnadsserien ”Alone” – Ensam – som sänds i år. I programmet lämnas deltagare ensamma ute i den nordnorska vildmarken och ska stanna där så länge de kan. Den som klarar sig ensam längst tid vinner. Formatet hade premiär 2015 på History Channel och blev det en tittarsuccé direkt. ”Ensam” spelas in i Norge och har premiär på Dplay.

The Mighty Ducks series. Serien som bygger på filmen från 1992 med samma namn spås ha premiär på Disney+ någon gång under året. Serien skulle ha haft premiär i början på året men inspelningarna sköts på på grund av coronapandemin. Serien bygger på samma premisser som filmen om 12-åriga Evan som startar ett eget hockeylag efter att ha petats från ett annat lag. I rollerna syns bland annat Lauren Graham och Emilio Estevez – som också har rollen som coach Gordon i filmen från 1992.

Irina Bernebring Journiette