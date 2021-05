Årets hembygdsförening finns i Hede – fler medlemmar trots pandemi

– Vi jobbar väldigt aktivt för att få fler medlemmar, säger Barbro Nässelqvist och berättar att bara sedan årsskiftet har det strömmat till 40 nya medlemmar till föreningen.

Nu har Hede hembygdsförening drygt 600 medlemmar.

– Normalt för en hembygdsförening i länet är väl 200 - 300 medlemmar. Så vi är ju större.

Hur gör ni då?

– Vi bjuder in folk på olika sätt. Nu under pandemin har vi ju inte haft några aktiviteter, men vi är ofta här och jobbar och många kommer in pratar med oss. Vi ligger ju väldigt lättillgängligt bredvid riksväg 84, många tycker det är fint här och vill titta. På det sättet har vi fått flera nya medlemmar. Det är många utifrån som söker sina rötter, säger Barbro Nässelqvist.

Det är Heimbygda, den regionala organisationen för hembygdsföreningar i Jämtland och Härjedalen, som utsett föreningen till årets hembygdsförening i länet. Samma organisation har också nominerat Hede hembygdsförening till årets hembygdsförening i Sverige. Och tagit fasta bland annat på att man i Hede lyckats öka medlemsantalet, trots pandemiåret.

”Hede Hembygdsförening har trots ett tufft och annorlunda år lyckats öka antalet medlemmar i föreningen med 144 personer vilket är en ökning med ungefär 25 %. De har genom ett aktivt utåtriktat arbete lyckats rekrytera nya medlemmar lokalt, men även från övriga Sverige, Danmark och Tyskland”, så lyder en del av motiveringen till nominering, där föreningen i Hede tävlar om titeln med fem andra svenska hembygdsföreningar.

– Vi gör så mycket vi kan med vår hembygdsgård. Vi fick ju ett stort arv för några år sedan och det har vi plöjt ner, bland annat i en ny bagarstuga, ett nytt kök och en skolsal. Folk ser att det händer något och det är också ett sätt att nå ut, att visa att vi är en aktiv förening. Då är det fler som vill vara med, säger Barbro Nässelqvist, som också riktar ett stort tack till alla medlemmar som ställer upp och jobbar ideellt i föreningen och hembygdsgården.

Det är styrelsen för Sveriges hembygdsförbund som utser årets hembygdsförening i Sverige. Priset på 10 000 kronor delas ut i samband med riksstämman som i år hålls i slutat av augusti.

Nästa stora projekt, som också tas upp i Heimbygdas motivering, är planerna på att bygga ett stort så kallat Per-Albin fjös, en ladugård med två våningar och en ramp upp till övervåningen, där det traditionella Per-Albin fjöset hade höskulle. Den ska rymma både arkiv och samlingslokal på en markyta om cirka 240 kvadratmeter.

– Vi har fått pengar från Leader, skog, sjö och fjäll till en förstudie. Tanken är att fjöset ska ligga ungefär där scenen är i dag, den river vi i såna fall, säger Barbro Nässelqvist.

Hembygdsföreningen har och också ritat till en väntsal på fjöset, ut mot parkeringen vid riksväg 84. Det är en efterlängtad funktion för bussresenärer i Hede som i dag måste vänta på bussen vid återvinningstationen på andra sida vägen.

– Jag har pratat med kommunens trafikplanerare och alla var eniga, kommunen, länstrafiken, trafikverket, om att det var den bästa lösningen de sett hittills, säger Barbro Nässelqvist.

Fotnot: Fjös är härjedalska och betyder ladugård