Åres kommunalråd om pandemins första tid – Daniel Danielsson (C): ”Det var mycket som snurrade i huvudet”

När pandemin rullade in i länet under vårvintern stod den viktigaste tiden för fjällturismen för dörren. Diskussionen och debatten var stundtals het mellan både aktörer och civilbefolkning.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle tänka då, det var en svår situation där det var lättast att hålla fast i vilken roll vi hade. Om jag hade sagt något om vad jag kände när jag vacklade fram och tillbaka om vad som var rätt eller fel så hade det inte varit min roll. Det var Folkhälsomyndigheten och företagen som var tvungna att komma fram till något i samspel. Om vi gått ut med något så hade det varit en opinionsyttring och det tyckte jag inte var bra i det läget. Men det var mycket som snurrade i huvudet då, både kring smittorisker, människoliv, pengar och arbetstillfällen och arbetslöshet, säger Daniel Danielsson.

Arbetslöshetssiffrorna gällande Åre kommun sköt också snabbt i höjden och registrerades som bland de högsta i landet. I slutet av juni var det dubbelt så höga som året innan.

Under sommaren fick resandet inrikes ett uppsving och många sökte sig till landets fjälltrakter, precis i linje med vissa bedömningar som gjordes tidigt.

– Jag hoppades att trenden att människor ville ifrån trängseln i storstäderna skulle accelerera. Jag vill gärna se de positiva ljusglimtarna och på sikt tror jag ändå det blir bra. Så är det med kommunens ekonomi också, kortsiktigt är det katastrofdåligt men det är först om det blir långsiktigt över tid som det är ett stort problem. Näringslivsmässigt är det tufft nu. De som är beroende av norska gäster eller konferenser. För de som har vanlig turism som inriktning har sommaren ju varit bra. Men det som håller uppe nivån mellan säsongerna av turism är våra norska vänner. Just nu är jag inne och tittar på norska prognoser varje dag och hoppas att gränsen öppnas snart. Norrmännen är viktiga under högsäsong också men under lågsäsong är det de som ser till att det är liv och gäster varje helg. Utan dem ser hösten tuff ut, säger Daniel Danielsson.

Samtidigt som pandemin till en början lamslog kommunens huvudnäring sågs strax därefter ett annat fenomen. Vanligen minskar Åre kommuns befolkning under första halvåret. Men enligt den befolkningsstatistik som Statistiska centralbyrån nyligen släppt så ökar kommunens befolkning mellan 1 januari och 30 juni 2020 med 62 personer, mest av samtliga kommuner i länet. Jämfört med juni 2019 så har befolkningen ökat med 307 personer.

– På den ljusa sidan verkar det som om människor inte lockas lika mycket av att bo i trånga storstäder. Vi ser ökade siffror första halvåret då vi normalt brukar tappa. Våra prognoser säger att vi ska öka med 150 till 200 personer per år. När det blir en så stor förändring mot hur det varit tidigare så måste ju i varje fall en viss del bero på coronapandemin. Vi har ju länge sett att storstadsmänniskor velat testa ett nytt liv i Åre. En del har då senare flyttat vidare till andra delar av länet, till exempel till Östersund, säger Daniel Danielsson.

Det kommunala arbetet har kretsat mestadels kring pandemin under året. Fortfarande sker arbetet i stabsläge med veckovisa sammanträden. Under våren hade Åre kommun större smittoutbrott på tre boenden.

– Fokus i staben nu är på personalfrågor, bemanningsfrågor och på socialkontoret där äldreomsorgen ligger. Det är lugnt och inga smittade på våra boenden nu. Det börjar bli lite mer fokus på andra frågor utöver pandemin som till exempel de nya tillfälliga skollokalerna i Duved inför ombyggnaden, säger Daniel Danielsson.

Efter fastighetskrisen på 1990-talet, som drabbade Åre hårt, var målet för kommunen och näringslivet att skapa fler arbetstillfällen. Holiday club byggdes och världsmästerskapet i alpin skidåkning 2007 hölls som del av strategin att nå målet. Krisen i pandemins spår ser i dagsläget inte ut att bli lika djup och utdragen. Fokuset för Åre kommuns utveckling har också skiftat sen 90-talet, idag ligger tyngdpunkten på att få fler bofasta kommuninvånare. Personer som flyttar till kommunen ska helst också bo kvar över tid och då är trivsel och samhällsservice viktiga faktorer.

– Jag tror på sikt att det här året bara kommer vara positivt. Våra främsta svårigheter ligger i växtvärk. Vi ska mäkta med att bygga nya förskolor, reningsverk och skolor så att det inte blir en bromskloss för utvecklingen och tillväxten av invånare. Vi behöver också få till bostäder och tomter. Just nu omvandlas mycket turistiskt boende till permanentboende och invånarantalet ökar snabbare än permanentbostäderna. Arbetet med att bygga kapacitet för framtiden måste accelerera, säger Daniel Danielsson.

