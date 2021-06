Arenataket har läckt i snart tio år – nu satsas miljoner för att täta: ”Har lagats på väldigt många ställen”

Det blir förhoppningsvis torrt i arenan vid den här tiden nästa år.

Frågan om en investering på 4,5 miljoner kronor som löper under två budgetår diskuteras just nu politiskt och ska avgöras senare under försommaren.

Som LT har berättat har Östersunds arena dragits med stora byggbrister. Åtminstone enligt byggherren Östersunds kommun.

"Cirka 75 kvarstående fel är påtalade före garantibesiktningen i november 2015, men är ännu inte avhjälpta", konstaterade kommunen i april 2016 med en stor pekande hand mot byggföretaget Peab som uppförde arenan.

– Den takbeläggning som har funnits har helt enkelt inte hållit. Den har lagats på väldigt många ställen vid det här laget, säger kommunens fastighetschef, Hans Green.

Gymnastikhallen har drabbats hårdast av läckande tak.

– Men det finns på många andra ställen också. Och vi pratar inte bara om en handfull ställen. Sedan vet man inte exakt vart det rinner in utan mer att man ser på insidan vart det droppar ner. Det rinner på plåtar och nerför instruktionen, säger Hans Green.

Planerar kommunen att byta ut hela takbeläggningen?

– Ja, det är planen och vi kommer att göra det i en tvåstegsraket. Vi förändrar lite i konstruktionen när vi gör detta i förhoppningen att det ska hålla bättre. Och vi gör en del i år och sedan gör vi en utvärdering nästa vår i det teknikval vi har gjort, fortsätter Green.

De påtalade bristerna i bygget redovisades av Östersunds kommun redan 2013 vilket gjorde att kommunen hamnade i en rättstvist med Peab några år senare.

Kortfattat handlade det om att Peab skulle få en bonus, enligt beräkningarna 13 miljoner kronor, om de lyckades hålla byggkostnaderna nere för bygget av Östersunds arena med en kalkylkostnad på runt 260 miljoner kronor.

Östersunds kommun och Peab lade ner stridsyxan först hösten 2020. Bygget av Östersunds arena avslutades med en förlikning där kommunen betalar Peab 13,2 miljoner kronor.

Politikerna var eniga om att alternativet att driva en fortsatt rättsprocess var högst osäker - sett ur finansiell synvinkel.

