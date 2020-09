Åreförfattaren Per Holmlöv öser ur eget liv: ”Jag har varit gift fyra gånger och har tagit mig ur missbruk”

– Jag är nog landets äldsta deckardebutant, säger Per Holmlöv och slår sig ner i en av de två stora, gröna läsfåtöljerna i det vackra vardagsrummet, fyllt av konst och böcker.

Det är eftermiddag och solen hänger lågt utanför fönstret i Järpen. Hösten har börjat spraka i hela länet, men kanske lite mer i fjällvärlden. Per Holmlöv har slitit sig från datorn. Just nu skriver han på en intervjubok om hur man blir lycklig och frisk vid 70, men det får vi återkomma till. Jag är där för att prata om hans deckarserie ”Morden i Åre”, en undertitel som gärna författaren Viveca Sten ville ha nu när hon kommer med en laddning deckare från Åre – naturligtvis med tanke på hennes första svit ”Morden i Sandhamn”.

– Viveca Sten blev lite upprörd, men min första bok var redan klar när hon kom på det. Så nu heter hennes serie "Åremorden".

Se där, då fick vi alltså ett svar på varför Viveca Sten frångår sin kända förpackning.

I Per Holmlövs första bok "Röd snö, en Åredeckare”, som släpptes förra året, kulminerar ett svartsjukedrama mitt under Alpina VM i Åre. Huvudpersonen Peter har varit otrogen mot sin sambo Inga, något som får förödande konsekvenser. Snart engagerar sig hela byn i jakten på en mordbrännare.

24 september kommer nästa fristående del. I "Vit död, en Åredeckare” spricker den trygga skidåkaridyllen av knark, droghandel och klaner.

På många sätt gräver Per där han står.

– Jag kunde ingenting om brottslighet när jag började skriva, men jag har däremot varit gift fyra gånger och har tagit mig ur missbruk sedan 34 år tillbaka. Det finns mycket inspiration att hämta från AA där jag fortfarande är med.

Per och hans hustru Lisa, som han för övrigt varit gift med i 20 år, flyttade till Jämtland 2014 när ett äventyr var till ända. Under flera år hade paret levt för att segla, men till slut tog åldern ut sin rätt. De gick i land. Från Stockholmslägenhetens fönster hade de utsikt över Värtahamnen. Per längtade ut.

– Ska vi sitta så här? frågade jag. Äventyret är min livsluft. Min kloka fru föreslog då att vi skulle vandra i fjällen igen. Vi möttes nämligen under en vandring till Storerikvollen.

Men Per tänkte inte nöja sig med någon enstaka vandring. Han ville inleda nästa äventyr och snart hade de lämnat barn och barnbarn i huvudstaden och installerat sig i en villa i Järpen "för samma pris som en etta i Midsommarkransen".

– Här finns allt vi behöver. Vi stormtrivs, utbrister Per.

Det var också seglingen som medförde att han skulle bli deckarförfattare på äldre dar. En redaktör som tidigare redigerat Pers två böcker om segling (se faktaruta) kände till att Lava förlag var på jakt efter någon som kunde skriva spänning med Åre som spelplats. Men när Per fick frågan var det inte självklart att han skulle tacka ja.

– Jag läser inte deckare, så det tog lång tid för mig att bestämma mig om jag skulle göra det eller inte. Jag förberedde mig genom att fråga mina vänner vad de läste och köpte upp de böckerna. Jag gick också på kurs i mystery writing på nätet, tyckte att det verkade kul och började skriva.

Sagt och gjort. Men några magstarka historier blir det inte. Författare som Dan Brown och James Patterson, som Per läste medan han gjorde research, föll honom inte alls i smaken. Per väljer i stället att kalla sina böcker för mysdeckare i samma anda som Agatha Christie och Dorothy Sayers. I den genren är det också lättare att blanda in hästar och hundar, andra stora intressen i hans liv.

– Jag är en ganska fridfull typ, dessutom blir man snällare med åren och jag är väldigt gammal, säger han och ler.

Åtminstone ytterligare två böcker ska det bli i serien ”Morden i Åre”, även om titlarna ”Grön grav” och ”Blått blod” än så länge bara finns i författarens huvud. Men som alltid när det gäller driftige herr Holmlöv gör han saker ordentligt. Han har bland annat bildat föreningen Åre Ord som är med och arrangerar Åre bok & berättarfest med tema äventyr på Holiday Club nästa år. Evenemanget skulle egentligen äga rum i år, men är framskjutet till maj på grund av pandemin.

Håller Åre på att bli ett riktigt litteraturnav i länet? Man kan i alla fall konstatera att ett helt nytt äventyr bara har börjat för Per Holmlöv.

– Ja, jag har väldigt kul, säger han.

Per Holmlöv

Ålder: 79 år, född i Stockholm ”Under Slussen”.

Bor nu: i en villa i Järpen.

Bakgrund: Som fristående konsult i företagsledning hade Per hela världen som arbetsfält under 40 år. I Åre har han bland annat arbetat som volontär, pensionerad pedagog och projektledare för Sprint, språk och introduktion, språkkurser för asylsökande.

Utgivna böcker: ”Lycka är ett sommarskepp: Ketch Siris äventyr i Västerled” (2009), ”Blå sommar och röda segel: Ketch Siri seglar mot Lofoten” (2013), ÅRE Masters, Mountains & Magicians (2019) samt ”Röd snö” (2019).

Aktuell med: ”Vit död” som släpps 24 september.