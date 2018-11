VM-hoppet Sara Hector laddar med att renovera hus i Åre - "Magiskt att få skapa en oas här"

Alldeles utanför Duved renoveras ett hus för fullt. Bakom projektet står VM-åkaren Sara Hector och hennes pojkvän Robin. Paret köpte huset den 1 augusti och jobbar för fullt för att det ska bli möjligt att bo i lagom till att VM startar.

– Robin är väldigt händig och jag är inte riktigt lika händig. Jag är en väldigt energisk och impulsiv person och jag behöver ha något mer än skidåkningen att tänka på. När jag tävlade i Sölden var det lite nervöst mellan åken och jag ville distrahera mig med lite annat. Då var det bra att kunna prata med Robin om huset och få bort tankarna helt och hållet från skidåkningen. Det är något som vi kan ha gemensamt, ett roligt projekt, säger Sara Hector.

Eftersom hennes VM-uppladdning är i full gång har hon inte haft möjlighet att göra så mycket av renoveringsjobbet. Robin har skött det mesta och Sara har, som hon själv beskriver det, "gjort det hon tycker är roligt".

– I augusti kom vi upp efter ett läger. Då var jag här en vecka efter det, ungefär, och sedan kanske tre helger sedan dess. Då har jag också tränat när jag har varit här. Robin har fått slita på ganska bra. Han har varit tröttare än mig på kvällarna, fastän jag har tränat. Det är ännu jobbigare att renovera, tydligen (skratt).

Att hon väljer att satsa på ett hus i Åretrakten har sin naturliga förklaring. 26-åringen från Sandviken har älskat Åre sedan hon gick på skidgymnasiet i Järpen.

– Det var första gången jag flyttade hemifrån. Redan då kände jag att Åre blev som ett andra hem och jag har alltid sedan dess haft Åre väldigt varmt om hjärtat. Jag tycker verkligen om att vara här. Det finns inget bättre ställe i Sverige att få bra träningsmöjligheter på. Åre är överlägset bäst, så är det bara. Sedan är jag uppväxt i Sandviken och har många släktingar i Stockholmsområdet. Därför kände jag att på somrarna, och när man reser så otroligt mycket, är det bra att ha en bas i Stockholm. När jag fick skadan (en svår knäskada som höll henne borta från skidåkning i ett år) var det också extremt bra med rehab, det är väldigt bra möjligheter i Stockholm. Men jag har samtidigt alltid älskat Åre och kände att jag hade en längtan efter att kunna ha något i Åre också, säger Sara Hector.

Åre är en plats som har bjudit på både medgångar och motgångar för Sara Hector. Den 12 december 2014 tog hon sin första pallplats i en världscuptävling när hon slutade tvåa i storslalomen i Åre. Exakt ett år senare var hon tillbaka i samma backe, men den här gången var olyckan framme. Sara Hectors tävling tog slut efter 30 sekunder och ett skadat knä tvingade henne till operation och lång frånvaro från skidåkningen.

– Det har varit jobbigt. Det är en skada som inte kommer gå helt över. Nu funkar det väldigt bra och jag har hittat ett sätt att hantera det. Jag känner att jag verkligen kan satsa 100 procent och träna jättebra och verkligen ge allt. Men det är klart att det var väldigt tufft att gå igenom hela den perioden och få höra läkare säga att de kanske inte visste om den någonsin ens skulle kunna bli bra. Men det känns som att det på sätt och vis också har stärkt mig. Jag känner att jag har lärt mig otroligt mycket av det och lärt mig känna min kropp mycket bättre, säger Sara Hector.

Sara Hector beskriver sig inte som någon naturlig idrottstalang. Hon har fått kämpa hårt för att nå dit hon har nått. Hennes ledord är "it's in the attitude" (det sitter i attityden).

– Jag skulle inte säga att jag är extremt mentalt stark. Men jag jobbar med det och jag är helt övertygad om att saker sitter i attityden, och att det finns väldigt mycket att lära av många människors attityder. Oavsett om det handlar om ett miljöprojekt, att göra saker bra med ett hus, eller att nå bra resultat i en skidbacke – då måste man ha rätt attityd mot det. Det handlar väldigt mycket om att våga tro på saker. Jag har haft ganska många utmaningar och har fått jobba ganska hårt för det. Då har jag också lärt mig otroligt mycket på vägen. Hela attityden spelar väldigt stor roll för hur vi mår. Det tror jag är väldigt viktigt att ha med sig att man kan jobba på det och att man kan bli bättre.

När VM arrangerades i Åre förra gången var Sara Hector bara 15 år gammal och för ung för att vara med. Hon följde det i stället framför teven och njöt och inspirerades av de svenska framgångarna.

– Det ska verkligen bli supercoolt att få köra ett VM på hemmaplan, med familj, vänner och alla som jag känner som ska komma upp. Det är verkligen en dröm att få göra något sådant.

# Vilka förhoppningar har du?

– Det är klart när man tänker framåt att man drömmer om att göra bra resultat och det är det jag kämpar efter. Det är klart att man vill ta medaljer, så är det ju, det är det som ett mästerskap handlar om – så det är klart att det ät något som jag drömmer om. Men jag kan inte riktigt sätta upp mål just nu. Just nu har jag jobbat mycket på att ta små mål och små steg i taget. Om jag har stort förtroende för att jag kan nå de förväntningarna som jag har, då blir det någon slags balans och mycket lättare att prestera på topp.

# Den här gången kanske det sitter 15-åriga tjejer vid teven och har Sara Hector som idol?

– Ja, det är jättehäftigt. Jag blir alldeles rörd när jag tänker på sådana grejer. Jag hoppas att jag ska kunna inspirera någon till att våga följa sina drömmar och kämpa efter vad de vill. Det behöver inte vara skidåkning, men i alla fall att hitta inspiration till att våga göra det man vill. Man blir väldigt lycklig av att få göra det man tycker är roligt. Jag har gjort allt för att verkligen bli så bra som jag bara kan. Jag är helt säker på att det inte är någon slump. Hade någon annan gjort det arbetet jag har gjort för det här hade de också kunnat lyckas. Jag tror verkligen att det är viktigt att ha något att kämpa för. Jag tror att det funkar för många, men jag kanske har fel.