Flera gånger tog berusad man fel på var han bodde

De som bor i huset hade motat ut den objudna gästen flera gånger. Men han var envis och säker på att han kommit rätt och skulle sova i huset. Därför kom han tillbaka flera gånger.

Till slut så ringde de boende efter polisen. Patrullen som kommer konstaterar att mannen som är i 20-årsåldern är mycket berusad. Han blir omhändertagen och läggs in för tillnyktring.

Under tisdagen kommer förhör att genomföras och den objudna gästen kommer delges misstanke om hemfridsbrott och skadegörelse. Vid ett av försöken att ta sig in ska han brutit sig in i huset. Det framgår inte av rapporten om det var via en dörr eller ett fönster.