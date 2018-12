Fler artister till Åre Sessions

Sju nya artister är klara till Åre Sessions 2019: Seinabo Sey, Fricky, Viagra Boys, GRANT, Imenella, Off The Meds och Teksti-TV 666 är alla klara för festivalens tredje upplaga. Sedan tidigare är Sarah Klang, Timbuktu, Caesars och brittiska Little Simz bokade.

Nästa år satsar festivalen extra på besökarna genom att hålla hela Åres skidsystem öppet under festivalen. På så vis erbjuds fler boenden än tidigare år då det varit svårt att ordna husrum till de närmare 10 000 festivalbesökarna.

Nästa upplaga pågår i Åre den 26-27 april. Likt tidigare år kompletteras artistschemat med ett dagsprogram med aktiviteter som skidskola och utomhusyoga.