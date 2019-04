Albin Lee Meldau, Benjamin Ingrosso och Petter spelar i Åre

2016 släppte Albin Lee Meldau singeln " Lou Lou " som nu har över 21 miljoner strömningar på Spotify. Ändå var han länge en doldis för den svenska publiken, något som ändrades i och med hans medverkan i TV4:s "Så mycket bättre". I fjol kom debutalbumet "About you" och under våren är han även aktuell med en stor Sverigeturné. Till Åre kommer han 17 april.

Förra året firade Petter 20 år som artist, ett jubileum som hiphoparen firade med tre skivor på ett år: "Lev nu", "9818", "Dö sen". Nu är han också aktuell för jubileumssäsongen av "Så mycket bättre" i TV4 i höst. Men före det möter han fjällpubliken 18 april.

Inför Melodifestivalen kom Benjamin Ingrosso med en cover på Lionel Richie låt "All night long". Nu är han ute på en klubbturné som tar honom till Bygget på påskafton 20 april.

Efter det är det dags för nästa album och Ingrosso säger sig nästan vara färdig med alla låtar, efter ett produktivt besök i Los Angeles.

– Jag var där i två månader, hade otroligt mycket inspiration och skrev nästan en hel platta.

TT