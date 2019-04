Ouppmärksamt dansande ledde till slag i ansiktet

De i ärendet inblandade personerna befann sig båda på dansgolvet under en afterski i helgen och råkade under festligheterna dansa in i varandra. Krocken på dansgolvet ledde senare till att det blev bråk männen emellan och den ena av dem fick ta emot både slag och sparkar. Enligt anmälan ska mannen som blivit slagen blivit svullen i ansiktet, fått sår och blåningar. En anmälan angående misshandel har nu upprättats. Männen ska inte ha känt varandra sedan tidigare. Det finns enligt anmälan inga kända vittnen till händelsen.