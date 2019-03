Hastighetsgränsen var 30 kilometer per timme längs den sträcka där polisen tog en förare som körde 52 kilometer per timme. Vid kontrollen blåser mannen positivt i och tas in till förhör. Alkoholhalten kunde senare uppmätas till 0,2 promille alkohol i blodet.

Med anledning av fortkörningen beslagtog polisen mannens körkort.