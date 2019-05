Boende i Hallen uppmanas att koka vattnet

Det är boende i Hallen som har kommunalt vatten som uppmaningen riktar sig till. Den utfärdades under fredagen 17 maj vid halv fyra på eftermiddagen. Vilken typ av tekniska problem som vattenverket har drabbats av vill VA-ingenjör Kristin Ruud inte gå in på för tillfället, men hon berättar att prover på vattnet ska tas under dagen och dessa ska sedan testas för förekomst av bakterier.

– Läget är under kontroll så detta är en säkerhetsåtgärd som vi genomför för att vi vill försäkra oss om att ingen ska bli sjuk. Imorgon eftermiddag kommer vi att få svar på hur proverna ser ut, berättar hon.

Fram tills dess att Åre kommun går ut och ger klartecken så behöver man alltså fortsätta att koka sitt vatten.

Information kommer då att skickas ut med sms och läggas ut på Åre kommuns hemsida.